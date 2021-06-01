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Звезда Квартала топлес поразила красотой на нежном весеннем фото

1 июня 2021, 05:31

Участница Голосу країни 7 и Х-Фактора Марта Адамчук показала пикантное вото к своему дню рождения.

Марта Адамчук
Марта Адамчук / instagram.com/marta_adamchuk/

Украинская певица и артистка, звезда Студии Квартал 95 Марта Адамчук, которая отфотографировала всех участниц Квартала, сама стала целью фотографа, и поразила стройным телом.

Марта Позировала топлес и с пышным букетом цветов перед окном, демонстрируя осиную талию и идеальную фигуру.

Девушка приняла сексуальную позу и поразила всех своих подписчиков.

"Друзья, спасибо вам за эти дни! В этом году мой любимый пион расцвел как никогда часто в ваших пожеланиях", - обратилась она к пользователям соцсетей.

Марта Адамчук
Марта Адамчук / instagram.com/marta_adamchuk/

"Какая спинка", "Красиво", "Очень нежно", "Секси", "Горячо и роскошно", "Аж сияет душа! Просто невероятная", - пишут в комментариях.

Актриса Женского Квартала училась по специальности эстрадный вокал, что эффективно и применяет. До Женского Квартала Марту можно было увидеть в шоу Голос страны, Танцы со звездами, Х-фактор, услышать в саундтреках к фильму Алексея Залевского Z Joke. О личной жизни Марта не распространяется, кроме пения профессионально фотографирует, и ее работа пользуется спросом.

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