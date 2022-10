Звезда "Пиратов Карибского моря" озвучила дневник юной харьковчанки, написанный под обстрелами

Кира Найтли и Ева Скалецкая / https://ua.depositphotos.com и Bloomsbury

Английская актриса и голливудская звезда Кира Найтли (известная по роли во франшизе "Пираты Карибского моря") озвучила для аудиокниги дневник 12-летней Евы Скалецкой из Харькова, который школьница вела под беспощадными обстрелами русских оккупантов. Об этом говорится на сайте крупного издательства Bloomsbury.

Дневник Евы издали отдельной книгой, которая получила название "Ты не знаешь, что такое война" (You Don't Know What War Is).

К слову, из Украины Ева с бабушкой как беженки уехали в Европу, а затем поселились в столице Ирландии ‒ Дублине.

История юной украинки так поразила Киру Найтли, что она решила лично начитать ее дневник.

Кира Найтли во время озвучки / Bloomsbury

"Книга "Вы не знаете, что такое война" произвела на меня впечатление. Это невероятно важная история, которая одновременно мощная и глубоко трогательная. Для меня большая честь быть частью этой публикации, рассказывая историю вдохновения и храбрости Евы", – сказала актриса.

Напомним, ранее известная украинская певица Тина Кароль приобрела квартиру на Ивано-Франковщине для семьи 9-летнего Егора, который вел дневник, находясь с родными в оккупированном и разрушенном Мариуполе.

Ранее легенда мировой поп-музыки Пол Маккартни в очередной раз публично поддержал Украину ‒ в этот раз самом масштабном британском музыкальном фестивале — Гластонбери. Ближе к концу своего длинного сета (2 часа 50 минут) Маккартни несколько минут размахивал украинским флагом.

