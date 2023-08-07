Звезда "Папика" напугала фанатов проблемой со здоровьем

В канун спектакля Дарья Петрожицкая буквально не могла пошевелиться из-за пронзительной боли.

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Дарья Петрожицкая рассказала про проблемы со здоровьем / коллаж: Главред, фото: instagram.com/petrozhitskaya

Звезда сериала "Папик" и участница шоу Голос країни-10 Дарья Петрожицкая могла не попасть на спектакль из-за плохого самочувствия. На своей странице в Instagram актриса пожаловалась на боль, которая сковала ее тело.

Основной "удар" пришелся на ее шею - Дарья сообщила, что из-за этого она сильно ограничена в движениях, а неприятные ощущения значительно портят ее планы на самое ближайшее будущее.

Артистка предположила, что боль в шее возникла из-за растяжения мышц - она уснула в неудобной позе. Петрожицкая попросила подписчиков о помощи, так как не знала, как справиться с несчастьем, которое ставило под удар и спектакль с ее участием.

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"Не появляюсь к вам сегодня, потому что страдаю от страшной боли в шее. Могу поворачиваться только всем телом. То ли продуло, то ли потянула. Потому что сегодня во время тревоги ночью я заснула так, что утром проснулась, а я не могу ею двигать. Может кто-то из вас подскажет мне, что делать, потому что мне завтра играть спектакль", - пожаловалась актриса.

К счастью, поклонники в соцсетях помогли ей найти правильное средство от боли в шее, после которого Дарья смогла вернуться к своим планам.

Дарья Петрожицкая рассказала про проблемы со здоровьем / instagram.com/petrozhitskaya

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