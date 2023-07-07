Звезда 'Папика' напугала фанатов фото из больницу: что произошло

Дарья Петрожицкая оказалась в больнице – звезда "Папика" показала фото, где можно увидеть, как она находится в больнице под капельницей.

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Дарья Петрожицкая оказалась в больнице / коллаж Главред, фото Instagram

Известная украинская певица и актриса, которая известна по главной роли в комедийном сериале канала "1+1" под названием "Папик" Дарья Петрожицкая напугала своих поклонников. Она разместила в разделе Instagram-Stories на своей странице в соцсети Instagram фото с капельницей из больницы.

"Извините, что не отвечаю. Чуть позже снова буду на связи. P.S. со мной все хорошо", — написала Петрожицкая.

Собственно, видимо, из-за лечения в последнее время актриса редко выходила на связь со своими фолловерами (а недавно и вовсе пропала с радаров публики).

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Напомним, ранее украинский актер, звезда сериала Крепостная, Тарас Цымбалюк, который в начале полномасштабной войны в Украине объявил о расставании с супругой, рассекретил личность новой возлюбленной.

Также певица Светлана Лобода показала редкое фото младшей дочери Тильды, отцовство которой приписывали Тилю Линдеману, фронтмену группы Rammstein.

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