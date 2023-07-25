Звезда "Оппенгеймера" захотел сыграть Кена в продолжении "Барби"

Ирландский актер Киллиан Мерфи откровенно признался, что обязательно сыграл бы в сиквеле "Барби", если бы ему предложили роль Кена.

https://stars.glavred.info/zvezda-oppengeymera-zahotel-sygrat-kena-v-prodolzhenii-barbi-10488319.html Ссылка скопирована

Киллиан Мерфи говорит, что с удовольствием бы сыграл в сиквеле "Барби" / коллаж Главред, скриншоты из видео

47-летний ирландский актер Киллиан Мерфи, который недавно сыграл главную роль в биографическом фильме Кристофера Нолана "Оппенгеймер", считает, что довольно неплохо бы справился и с ролью Кена, если бы режиссер Грета Гервиг решила снять продолжение своей нашумевшей комедии "Барби". Об этом он рассказал в беседе с порталом Cinefilos.

По словам Мерфи, он еще не видел фильм о Барби, но с нетерпением ждал его.

"Не могу дождаться, когда увижу фильм. Я думаю, что это здорово для кино. Вы знаете, у нас есть все эти замечательные фильмы, которые происходят этим летом", — сказал актер.

видео дня

На вопрос, согласился ли бы он сыграть в продолжении истории про Барби роль ее возлюбленного Кена, актер ответил категорически утвердительно

"Эй, знаете, конечно! Да, давайте читать сценарий. Давайте поговорим", ‒ сказал он.

Напомним, ранее 45-летняя колумбийская певица Шакира, которая недавно разошлась со своим 35-летним мужем, испанским футболистом Жераром Пике, рассказала о том, как выявила измену мужа.

Шакира якобы поняла, что ее экс-возлюбленный Жерар Пике изменяет ей, когда увидела, как из ее дома исчезает варенье.

Исполнительница хита "Hips Don’t Lie" вернулась домой из путешествия и заподозрила измену мужа, увидев опустевшую банку джема. Отметим, что знаменитый футболист и их дети ненавидят джем.

В мае 2023 года ее заметили вместе во время одной из гонок Формулы-1 − на Гран-при Майами - как раз в компании Тома Круза. Двое знаменитостей были в темных солнцезащитных очках и широко улыбались фотографам.

Вас могут заинтересовать такие новости: