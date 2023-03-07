Звезда "Игры престолов" тайно вышла замуж - жениха она встретила благодаря Захеру-Мазоху

Это первый брак 41-летней Натали Дормер. Ранее она 11 лет встречалась с мужчиной, который так и не позвал ее под венец.

Натали Дормер вышла замуж за Дэвида Оукса, актера и отца ее единственного ребенка / ua.depositphotos.com, pexels.com

Британская актриса, звезда сериалов Тюдоры, Игра престолов и Элементарно, Натали Дормер впервые вышла замуж. После пяти лет отношений и одного совместного ребенка, она приняла решение вступить в брак с британским актером Дэвидом Оуксом.

Дормер и Оукс стали появляться на публике, как пара, в 2018 году. Они познакомились годом ранее на сцене одного из лондонских театров - вместе будущие супруги сыграли главных героев пьесы по мотивам повести Леопольда фон Захера-Мазоха "Венера в мехах". В 2021 году Дормер родила возлюбленному дочь.

Источник из близкого окружения пары, который сообщил изданию Daily Mail о свадьбе актеров, отметил, что оба актера - личности скрытные, поэтому их выбор пал именно на тайную, камерную церемонию венчания, которая состоялась в городе Брутон, графство Сомерсет. Праздничный ужин из красного вина и трех блюд новобрачные устроили в небольшом ресторанчике неподалеку от церкви.

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"Натали и Дэвид держали свадьбу в секрете, они не хотели, чтобы это была грандиозная вечеринка, хотя это, безусловно, был день, который непременно запомнится. Они просто хотели поделиться моментом с избранной группой людей, поскольку они очень закрытые люди. Но это была красивая церемония", - сообщил инсайдер.

Позже информацию о женитьбе подтвердил и сам Дэвид Оукс.

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Также стало известно о помолвке одного из самых закоренелых холостяков Голливуда - 51-летнего Джона Хэмма. До встречи с невестой он 18 лет встречался с другой женщиной, но на брак с ней времени так и не нашел.

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