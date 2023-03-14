Звезда "Игры престолов" рассказал о страхе перед воздушной тревогой, впервые пережитой в Украине

Эксклюзивно для ЖВЛ Джек Глисон поделился впечатлениями от благотворительного визита в нашу страну, и как его жена отреагировала на поездку.

Джек Глисон в ЖВЛ эксклюзивно рассказал о путешествии в Украину / Пресс-служба

С понедельника по пятницу в 11:00 на телеканале 1+1 Украина телезрители могут увидеть новый сезон программы о жизни известных людей ЖВЛ, которая погружает зрителей в откровенные истории и рассказывает новости о знаменитостях. В новых сюжетах покажут героев нашего времени - юмористов, актеров, певцов, спортсменов, волонтеров, бизнесменов, политиков и других интересных гостей, которые во время полномасштабного вторжения активно проявили свою гражданскую позицию.

Команде проекта удалось взять интервью у актера Джека Глисона, более известного по роли жестокого короля Джофри из сериала "Игра престолов". Актер провел в Киеве несколько дней, куда прибыл с гуманитарной миссией, и рассказал ЖВЛ, испугала ли его первая воздушная тревога в жизни, и как жена отнеслась к желанию приехать в Украину.

"Я восхищаюсь отвагой украинского народа. Мои друзья из Великобритании Крис и Зара уже передали украинским защитникам более 230 автомобилей. Когда мы узнали о полномасштабном вторжении, то были шокированы и не знали, что делать. Тогда мы начали отправляли деньги на ВСУ, но в один момент поняли, что должны делать больше. Очень многие мои друзья поддерживают Украину. У меня есть один приятель - режиссер из Ирландии. Он планировал покупать диван, но когда узнал, что тот диван российского производства - отказался и взял украинский", - говорит Джек.

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За время пребывания актера в Киеве он услышал первую воздушную тревогу в жизни.

"Во время первой воздушной тревоги я конечно испугался, но когда увидел, что все окружающие спокойно реагируют на это, то также расслабился и мне стало спокойно. Все просто сказали: опять эта тревога", - говорит актер.

К тому же, Джек Гилсон успел дать мастер-класс для украинских актеров. Джек рассказал актерам, что не любит пересматривать фильмы с собственным участием, ведь считает это издевательством над собой.

"Я видел несколько эпизодов, но чаще всего я не смотрю свои фильмы. Мои эмоции в этот момент не "О, вау", а "О Боже". Смотреть фильмы со своим участием - это тоже самое, что и издевательство над собой, ведь мы для себя самые большие критики. Когда я проходил кастинг в "Игру престолов", один из режиссеров сказал мне, что ему очень нравится моя игра, но я забыл об этом и очень удивился, когда мне написали, что утвердили меня на роль Джоффри. Я тогда представить не мог, что эта роль станет судьбоносной в моей жизни", - говорит актер.

Джек говорит, его жена очень волновалась перед путешествием, но она понимает, насколько важно поддерживать Украину.

"Конечно моя жена очень волновалась, но она знает, что всем нам нужно поддерживать Украину. Она всегда на стороне моих решений", - говорит актер.

После того, как Джек Глисон стал известным на весь мир, его фанаты сделали куклу с изображением лица актера, которую он привез с собой в Украину, чтобы разыграть на аукционе. Эксклюзивную куклу с автографом Джека смогли продать за 31 000 гривен, владелицей стала жена военного. Поклонники не смогли оставить актера без подарка из Украины и презентовали ему вышиванку, флаг Украины с автографом главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и патриотическую картину.

Смотрите ЖВЛ с понедельника по пятницу в 11:00 на телеканале 1+1 Украина.