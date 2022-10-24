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Звезда Блондинки в законе показала редкое фото сына-двойника

24 октября 2022, 20:57

Риз Уизерспун родила себе целых три "копии" - все дети удивительно похожи на свою оскароносную мать.

Риз Уизерспун
Риз Уизерспун показала старшего сына Дикона / instagram.com/reesewitherspoon

Американская актриса и продюсер Риз Уизерспун, известная благодаря роли Элль Вудс в комедии Блондинка в законе, в честь 19-летия старшего сына показала на своей странице в Instagram его фотографии.

Получилась своеобразная ретроспектива - на одном снимке красавчик Дикон позирует сейчас, на другом ему 4-5 лет.

Фанатов артистки удивляет фотографическое сходство между Уизерспун и ее детьми, коих у нее трое: Ава Элизабет Филлипп (1999 г. р.) и Дикон Риз Филлипп (2003 г. р.) от первого брака с актером Райаном Филлиппом, и Теннесси Джеймс Тот от второго брака с агентом Джимом Тотом.

"Много праздничной любви для Дикона сегодня! Парень, который обладает самой радостной энергией, бесконечным драйвом, честолюбием и талантом. И самым большим сердцем в мире. Не могу гордиться тобой еще больше... Я люблю тебя, Ди!" - подписала фотографии Уизерспун.

Дикон Риз Филлипп
Дикон Риз Филлипп - старший сын Риз Уизерспун / instagram.com/reesewitherspoon

Ранее популярный украинский телеведущий Андрей Бедняков поделился радостной новостью - он стал отцом во второй раз. Его супруга и коллега Анастасия Короткая подарила ему сына.

Также спортсменка, певица, модель и бывшая жена Виталия Кличко Наталья Егорова рассказала, когда к ней пришло осознание, что она с мэром Киева больше не семья, и назвала причину развода.

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