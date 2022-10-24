Звезда Блондинки в законе показала редкое фото сына-двойника

Риз Уизерспун родила себе целых три "копии" - все дети удивительно похожи на свою оскароносную мать.
Американская актриса и продюсер Риз Уизерспун, известная благодаря роли Элль Вудс в комедии Блондинка в законе, в честь 19-летия старшего сына показала на своей странице в Instagram его фотографии.
Получилась своеобразная ретроспектива - на одном снимке красавчик Дикон позирует сейчас, на другом ему 4-5 лет.
Фанатов артистки удивляет фотографическое сходство между Уизерспун и ее детьми, коих у нее трое: Ава Элизабет Филлипп (1999 г. р.) и Дикон Риз Филлипп (2003 г. р.) от первого брака с актером Райаном Филлиппом, и Теннесси Джеймс Тот от второго брака с агентом Джимом Тотом.
"Много праздничной любви для Дикона сегодня! Парень, который обладает самой радостной энергией, бесконечным драйвом, честолюбием и талантом. И самым большим сердцем в мире. Не могу гордиться тобой еще больше... Я люблю тебя, Ди!" - подписала фотографии Уизерспун.
Ранее популярный украинский телеведущий Андрей Бедняков поделился радостной новостью - он стал отцом во второй раз. Его супруга и коллега Анастасия Короткая подарила ему сына.
Также спортсменка, певица, модель и бывшая жена Виталия Кличко Наталья Егорова рассказала, когда к ней пришло осознание, что она с мэром Киева больше не семья, и назвала причину развода.
Другие новости:
- Познакомились на работе: Позитив рассказал о своей новой девушке
- Монатик вывел на сцену в Мадриде малышей-сыновей и растрогал Сеть
- 20 лет без Анатолия Евдокименко: София Ротару в слезах показала могилу любимого мужчины