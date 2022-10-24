Звезда Блондинки в законе показала редкое фото сына-двойника

Риз Уизерспун показала старшего сына Дикона / instagram.com/reesewitherspoon

Американская актриса и продюсер Риз Уизерспун, известная благодаря роли Элль Вудс в комедии Блондинка в законе, в честь 19-летия старшего сына показала на своей странице в Instagram его фотографии.

Получилась своеобразная ретроспектива - на одном снимке красавчик Дикон позирует сейчас, на другом ему 4-5 лет.

Фанатов артистки удивляет фотографическое сходство между Уизерспун и ее детьми, коих у нее трое: Ава Элизабет Филлипп (1999 г. р.) и Дикон Риз Филлипп (2003 г. р.) от первого брака с актером Райаном Филлиппом, и Теннесси Джеймс Тот от второго брака с агентом Джимом Тотом.

"Много праздничной любви для Дикона сегодня! Парень, который обладает самой радостной энергией, бесконечным драйвом, честолюбием и талантом. И самым большим сердцем в мире. Не могу гордиться тобой еще больше... Я люблю тебя, Ди!" - подписала фотографии Уизерспун.

Дикон Риз Филлипп - старший сын Риз Уизерспун / instagram.com/reesewitherspoon

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