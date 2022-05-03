Знаменитый британский певец мощно поддержал Украину перед миллионной публикой

Маккартни на своем концерте в CША вышел на сцену с украинским флагом.
Британский музыкант Пол Маккартни во время своего концертного тура по США в рамках мирового турне под названием Got Back появился на сцене в городе Спокан, Вашингтон, с украинским флагом в руках.
Об этом 30 апреля сообщило издание Independent.
Соответствующее видео опубликовано в Twitter пользователем Christa Hazel.
"Обожаю каждую минуту шоу в Спокане, особенно вашу поддержку Украины. Потрясающе", – говорится в публикации.
Ранее сообщали, что украинский рэпер и продюсер Потап (Алексей Потапенко) отреагировал на последние события войны в Украине.
В частности, на новости о возможном вторжении в нашу страну войск Беларуси для поддержки России. И назвал глав обоих государств - президента РФ Владимира Путина и самопровозглашенного лидера РБ Александра Лукашенко старичками, склонными к маразму и деменции.
Читайте также:
- Меган Маркл поддержала украинцев лозунгом "Слава Украине"
- Ведущий популярного российского шоу поддержал Украину и уходит с телеканала
- "Я готова на эти жертвы": Полякова согласна петь на украинском и поддержала запрет российской музыки