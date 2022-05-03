Знаменитый британский певец мощно поддержал Украину перед миллионной публикой

Пол Маккартни / Christa Hazel

Британский музыкант Пол Маккартни во время своего концертного тура по США в рамках мирового турне под названием Got Back появился на сцене в городе Спокан, Вашингтон, с украинским флагом в руках.

Об этом 30 апреля сообщило издание Independent.

Соответствующее видео опубликовано в Twitter пользователем Christa Hazel.

"Обожаю каждую минуту шоу в Спокане, особенно вашу поддержку Украины. Потрясающе", – говорится в публикации.

Ранее сообщали, что украинский рэпер и продюсер Потап (Алексей Потапенко) отреагировал на последние события войны в Украине.

В частности, на новости о возможном вторжении в нашу страну войск Беларуси для поддержки России. И назвал глав обоих государств - президента РФ Владимира Путина и самопровозглашенного лидера РБ Александра Лукашенко старичками, склонными к маразму и деменции.

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