Злата Огневич показала редкий кадр с красавицей-мамой

Популярная украинская певица Злата Огневич порадовала поклонников семейной фотографией со своей мамой, трудно не заметить, как они похожи.
На своей странице в соцсетях Злата опубликовала милый кадр с мамой, на которой женщины показались с нежным макияжем и изящными прическами.
"Мамуля передает всем привет", – написала Огневич.
Также певица поделилась ценным советом, который недавно дала маме Галине. Злата отметила, что стоит постоянно заботиться и делать себя счастливее.
"Сказала маме, чтобы она чаще себя баловала, уделяла внимание, подбирала луки, делала макияж и прическу – находила вдохновение быть женщиной", – заметила Огневич.
Поклонники были в восторге от снимков и написали много комментариев:
"Красотки! Похожие. Такие красивые и теплые фото";
"Какие красотки! Мама прекрасно выглядит, как цветочек розы";
"У тебя классная мама... Ты на нее похожа".
Кто такая Злата Огневич?
Злата Огневич – украинская певица и политик, заслуженная артистка АР Крым. Представитель Украины на 58-м песенном конкурсе "Евровидение", на котором заняла 3 место. Народный депутат Украины VIII созыва от Радикальной партии Олега Ляшко.
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Отметим, недавно Злата Огневич на своей опубликовала видео, на котором видно мужчину за рулем автомобиля. Как она сообщила, это тот самый преследователь, на которого она жалелась раньше.
А также Злата Огневич не боится экспериментов с внешностью и использует их в качестве своеобразной терапии в зависимости от эмоционального состояния. Так недавно в своем блоге артистка заинтриговала поклонников подготовкой к новому луку.
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