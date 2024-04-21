Злата Огневич показала редкий кадр с красавицей-мамой

Злата Огневич показала, как она похожа на свою маму и поделилась важным советом для мамы.

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Злата Огневич показала маму / коллаж: Главред, фото: instagram.com/zlata.ognevich/

Популярная украинская певица Злата Огневич порадовала поклонников семейной фотографией со своей мамой, трудно не заметить, как они похожи.

На своей странице в соцсетях Злата опубликовала милый кадр с мамой, на которой женщины показались с нежным макияжем и изящными прическами.

"Мамуля передает всем привет", – написала Огневич.

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Также певица поделилась ценным советом, который недавно дала маме Галине. Злата отметила, что стоит постоянно заботиться и делать себя счастливее.

"Сказала маме, чтобы она чаще себя баловала, уделяла внимание, подбирала луки, делала макияж и прическу – находила вдохновение быть женщиной", – заметила Огневич.

Злата Огневич дала маме совет / фото: скрин instagram.com/zlata.ognevich/

Поклонники были в восторге от снимков и написали много комментариев:

"Красотки! Похожие. Такие красивые и теплые фото";

"Какие красотки! Мама прекрасно выглядит, как цветочек розы";

"У тебя классная мама... Ты на нее похожа".

Кто такая Злата Огневич? Злата Огневич – украинская певица и политик, заслуженная артистка АР Крым. Представитель Украины на 58-м песенном конкурсе "Евровидение", на котором заняла 3 место. Народный депутат Украины VIII созыва от Радикальной партии Олега Ляшко.

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Отметим, недавно Злата Огневич на своей опубликовала видео, на котором видно мужчину за рулем автомобиля. Как она сообщила, это тот самый преследователь, на которого она жалелась раньше.

А также Злата Огневич не боится экспериментов с внешностью и использует их в качестве своеобразной терапии в зависимости от эмоционального состояния. Так недавно в своем блоге артистка заинтриговала поклонников подготовкой к новому луку.

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