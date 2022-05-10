"Жуткий и жесткий фотошоп": популярную российскую телеведущую "путинистку" уличили во лжи

Екатерина Андреева - говорящая голова первого канала

Говорящая голова первого российского телеканала и ведущая программы "Время" Екатерина Андреева на протяжении многих лет рассказывала, что секрет ее вечной молодости китайская гимнастика и домашний уход.

Однако 60-летняя телеведущая, оказалось, как минимум лукавила.

Так, российский пластический хирург Владимир Пахотин заметил, что против природы "не попрешь", и чтобы так выглядеть после 50 лет, есть только два объяснения, цитируют его Дни.ру.

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"Жуткий и жесткий фотошоп, который ничего не имеет общего с тем, как она выглядит в реалии. Возможно ли сделать какие-то упражнения, чтобы лицо хорошо выглядело? Любая физическая нагрузка помогает нам хорошо выглядеть, но вообще, когда женщине 40 с плюсом, то уже ни ботоксы, ни гели, ничего не помогает. Вот так выглядеть, если не фотошоп, — это всегда и однозначно подтяжка", - добавил он.

Напомним, именно в эфире программы "Время", ведущей которой является Екатерина Андреева произошел инцидент с редактором программы Мариной Овсянниковой, которая выходила в прямом эфире Первого канала страны-агрессора с антивоенным плакатом,