"Жоржик-коржик, первый колокольчик!": в Сети появились первые фото внука Меладзе

10 июня Валерий Меладзе впервые стал дедушкой. Внука певцу родила его средняя дочь от Ирины Малухиной (Меладзе) София.
В семье Меладзе появился мальчик, которого назвали Георгием. Сегодня Ирина, бабушка новорожденного, опубликовала в своем блоге в Instagram его первые фото.
"Напиться, поститься, кричать, обниматься и плакать, и тихо молиться, и спрятаться, и нарядиться... И все это хочется одновременно... Жоржик-коржик, первый колокольчик! Троекратное "УРА!" и Слава Богу!" - поделилась переполняющими ее эмоциями по случаю рождения внука Ирина Меладзе.
В кадры попали маленькие ножки Георгия и его папа, Савва Байбаков, который бережно держал своего первенца на руках. При этом лицо мужа Софии Меладзе озаряла совершенно блаженствующая улыбка.
Кто такой Валерий Меладзе?
Валерий Меладзе — российский певец, музыкальный продюсер, телеведущий и актёр; заслуженный артист Российской Федерации (2006), народный артист Чеченской Республики (2008).
В феврале 2022 года выступил против вторжения России на Украину. После этого попал в "чёрный список" артистов, раскрытый изданием "Агентство".
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