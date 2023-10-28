Жива, но не здорова: актриса Тышкевич вышла на связь

Катерина Тышкевич продолжает бороться со своей головной болью разными способами.

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Актриса Тышкевич рассказала о здоровье / Коллаж Главред, фото Instagram/kateryna_tyschkevich

Украинская актриса Екатерина Тышкевич, известная благодаря главным ролям в сериалах "Бессмертник" и "Ничто не случается дважды", борется со своей головной болью неизвестного генеза.

Иногда она выходит на связь со своими поклонниками и сообщает о том, как себя чувствует. Недавно актриса опубликовала сториз на своей странице в Instagram, где написала, что она жива, но все еще не здорова.

"Я живая, но все еще не здоровая. Вернулась к медикаментозной и психотерапии. Ищем работающую схему препаратов. Пока кроме побочных действий - успеха нет. Верим в лучшее", - написала она.

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Катерина Тышкевич рассказала о здоровье / Скриншот Instagram

Напомним, ранее актриса поделилась новостями о своей жизни, что стало немного неожиданным сюрпризом, ведь артистка исчезла с радаров поклонников на несколько месяцев.

Ранее Екатерина Тышкевич рассказала о загадочном недуге, который изнуряет ее мучительными головными болями на протяжении восьми лет - ни лекарства, ни терапия не позволяли облегчить ее страдания.

Все усложнялось тем, что Тышкевич не могли поставить диагноз. Пока она ждала консультации у специалистов, ее посадили на крайне токсичный препарат, который немного купировал симптомы.

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