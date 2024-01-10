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Жил затворником: друг Билоножко рассказал про последние годы жизни певца

Анна Подгорная
10 января 2024, 19:38
Даже тоска по сцене не убедила Виталия Билоножко отказаться от решения, которое он принял много лет назад.
Умер Виталий Билоножко
Умер Виталий Билоножко - какими были последние годы жизни певца / коллаж: Главред, фото: facebook.com/vitaliy.bilonozhko

Народный артист Украины Виталий Билоножко умер 9 января. Для поклонников его редкого певческого таланта эта новость стала настоящим шоком, а близкие понимали, что конец артиста близко.

В последний раз Виталий Васильевич выходил на сцену в 2019 году. После этого он принял решение жить отшельником, и не покидал территорию своего загородного дома под Киевом.

Об этом в интервью изданию Oboz.ua сообщил композитор Александр Злотник - близкий друг, сосед и кум артиста. "Я не вижу ему замены. Такого второго певца, как он, нет. Вот сейчас думаю, кто бы так мог вместо него спеть мои песни. Есть произведения, которые может хорошо исполнить Зибров, Бобул или кто-нибудь из молодых исполнителей. А есть песни, которые мог спеть только Виталий", - с грустью вспоминает артиста он.

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Также Злотник отмечает, что события последних лет в Украине и мире могли сломить дух Билоножко. "Последние годы он практически не выходил за пределы своего двора. Война, ковид - это все его сломало, как мне кажется. ... Во время пандемии решил, что чем меньше будет общаться с людьми, тем лучше. ... Спрятал себя на своей территории – и все. Мне удалось вытащить его летом в клинику. И мне, и ему делали оздоровительные капельницы. Но дальше он отказался лечиться. И вот теперь сердце не выдержало", - рассказывает композитор.

Он отмечает, что близкие Виталия Васильевича, жена и дети, не поддерживали его образ жизни, уговаривали выйти в свет, вернуться к творчеству, о котором он так тосковал, но певец был категоричным в своем решении.

Ранее стало известно, от чего умер Виталий Билоножко. Об этом рассказала вдова артиста, певица Светлана Билоножко. Последние дни он провел в больнице, однако врачи не смогли спасти жизнь Виталию Васильевичу.

Меж тем певец до последнего поддерживал связь с поклонниками. Его социальные сети открыли общественности, о чем говорил в свои последние дни покойный Билоножко. Отмечается, что слова артиста сквозили предчувствиями близкого конца.

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