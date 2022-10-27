"Жесть - выламывают двери и заселяются в жилье": Кондратюк рассказал о зверствах врагов под Херсоном

Игорь Кондратюк / УНИАН

Легендарный украинский медиаменеджер, телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк рассказал о мытарствах своих родственников, которые по-прежнему остаются во временно оккупированных районах Херсонщины. Жесткие детали их бед Кондратюк поведал в интервью для YouTube-канала Rostyslove Production.

"Россияне и иранцы, кстати, занимают их квартиры, их дома, не спрашивая, где человек, выехал ли он. Выламывают двери. Сначала ходили делали обход, ставили буквы "зэт", когда еще Росгвардия заходила в населенный пункт и проверяла дома. Кто-то открывал, кто не открывал – ломали двери и спокойно шли. А сейчас там массовое заселение незаселенных жилых помещений. Или даже заселенных, но не владельцами. Там, правда, жесть", – говорит Кондратюк.

К слову, родное для Кондратюка село Пригорье на севере Херсонщины ВСУ освободили еще в апреле. Но часть родственников продюсера до сих пор живет в оккупации. Вернее, они там выживают.

"Связь с ними есть по Вайберу и Телеграму, другого не дано. И ничего не дано, кроме как выживания. Ждут все ВСУ. Херсонщина – это вообще не пророссийская территория, кто бы что ни говорил. Такого не было и не будет", – подытожил Кондратюк.

Напомним, ранее Игорь Кондратюк говорил - он хочет, чтобы российскую музыку в Украине запретили вплоть до окончания войны против России.

Причем, говорит Кондратюк, запрет должен коснуться и песен тех артистов, которые с 2014 года открыто осуждают путинский режим и агрессию Кремля ‒ по типу фронтмена рок-группы "Машина времени" Андрея Макаревича.

До того Кондратюк раскритиковал артистов, которые до вторжения России в Украину 24 февраля выступали в РФ и поддерживали преступную политику Путина.

"Если россиянин лезет к вам на страницу с извинениями, сделайте проверку искренности этих извинений, и спросите: "Чей Крым?". А дальше действуйте по ситуации. То же самое подходит к их "селебам", которые жевали сопли и в августе 2008-го, и в марте 2014 года, и доказывали нам, что "путин хороший", а сейчас прозревают. Это вдруг у вас россияне в друзьях есть. Я с 2014-го всех "кримнашистов" удалил как умственно отсталых", ‒ высказался он.

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