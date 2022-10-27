УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Жесть - выламывают двери и заселяются в жилье": Кондратюк рассказал о зверствах врагов под Херсоном

27 октября 2022, 15:18

Продюсер Игорь Кондратюк рассказал о своих родственниках, которые остаются во временно оккупированной Херсонской области, откуда он родом.

Кондратюк
Игорь Кондратюк / УНИАН

Легендарный украинский медиаменеджер, телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк рассказал о мытарствах своих родственников, которые по-прежнему остаются во временно оккупированных районах Херсонщины. Жесткие детали их бед Кондратюк поведал в интервью для YouTube-канала Rostyslove Production.

"Россияне и иранцы, кстати, занимают их квартиры, их дома, не спрашивая, где человек, выехал ли он. Выламывают двери. Сначала ходили делали обход, ставили буквы "зэт", когда еще Росгвардия заходила в населенный пункт и проверяла дома. Кто-то открывал, кто не открывал – ломали двери и спокойно шли. А сейчас там массовое заселение незаселенных жилых помещений. Или даже заселенных, но не владельцами. Там, правда, жесть", – говорит Кондратюк.

К слову, родное для Кондратюка село Пригорье на севере Херсонщины ВСУ освободили еще в апреле. Но часть родственников продюсера до сих пор живет в оккупации. Вернее, они там выживают.

"Связь с ними есть по Вайберу и Телеграму, другого не дано. И ничего не дано, кроме как выживания. Ждут все ВСУ. Херсонщина – это вообще не пророссийская территория, кто бы что ни говорил. Такого не было и не будет", – подытожил Кондратюк.

Напомним, ранее Игорь Кондратюк говорил - он хочет, чтобы российскую музыку в Украине запретили вплоть до окончания войны против России.

Причем, говорит Кондратюк, запрет должен коснуться и песен тех артистов, которые с 2014 года открыто осуждают путинский режим и агрессию Кремля ‒ по типу фронтмена рок-группы "Машина времени" Андрея Макаревича.

До того Кондратюк раскритиковал артистов, которые до вторжения России в Украину 24 февраля выступали в РФ и поддерживали преступную политику Путина.

"Если россиянин лезет к вам на страницу с извинениями, сделайте проверку искренности этих извинений, и спросите: "Чей Крым?". А дальше действуйте по ситуации. То же самое подходит к их "селебам", которые жевали сопли и в августе 2008-го, и в марте 2014 года, и доказывали нам, что "путин хороший", а сейчас прозревают. Это вдруг у вас россияне в друзьях есть. Я с 2014-го всех "кримнашистов" удалил как умственно отсталых", ‒ высказался он.

Другие новости:

новости Херсона Игорь Кондратюк война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

15:23

Беларусь готовится к эскалации под предлогом "упреждающих действий против Украины и НАТО"

15:18

"Жесть - выламывают двери и заселяются в жилье": Кондратюк рассказал о зверствах врагов под ХерсономВидео

15:17

Тодоренко показала "брутального" папика

15:15

Свет в Киеве и 4 областях будут выключать не по графику: энергетики заявили об экстренной ситуацииВидео

15:07

Как лучше всего экономить электроэнергию дома

Реклама
15:04

Дерзкие новички и маститые артисты: опубликован лонглист к Национальному отбору на Евровидение-2023Видео

14:50

Как сделать фонарик из батареек: простая пошаговая инструкция, которую осилит каждый

14:37

Переговоры клянчат, но сигналов "не передавали": у Путина разразились "требованием" к УкраинеВидео

14:36

Китай попытается использовать Украину в свою пользу после войны – КуликВидео

14:20

Скоро будет на передовой: в Украине испытывают мощнейший отечественный дрон "Акула"ФотоВидео

14:19

Надя Дорофеева показала, как Миша Кацурин развлекается в ее постели

13:50

В Украине вводят более жесткие ограничения электроэнергии: в ОП рассказали подробности

13:48

РФ угрожает атаковать коммерческие западные спутники, которые используются для помощи Украине

13:45

Взорвут жилые дома: оккупанты планируют теракты на Херсонщине – ВСУВидео

13:36

ВСУ влупили по казарме с оккупантами, минимум 10 офицеров стали "двухсотыми" - ГайдайВидео

13:15

Зацветет денежное дерево и декабрист: как применять грибной отвар для комнатных растений

13:00

Гороскоп на завтра 28 октября 2022: Весам – деньги, Стрельцам – важные подсказки, Рыбам – расходыВидео

12:57

"РФ может ударить ядеркой": эксперт прокомментировал приезд в Украину директора ЦРУ

12:41

В Украине "самоликвидировался" 23-летний оккупант: подорвался на растяжке вместе с бойцамиВидео

12:18

Favbet Foundation передал ВСУ два Volkswagen Transporter T5

Реклама
12:02

Как экономить воду и электроэнергию во время стирки в машинке: три важных правилаВидео

11:46

Война в Украине будет длиться до 2024 года - КуликВидео

11:44

США ускорят размещение в Европе модернизированного ядерного оружия — PoliticoВидео

11:39

Мужской батл, возвращение популярной рубрики и травы: Сніданок з 1+1 запускает новые осенние рубрикиВидео

11:37

ВСУ за 40 минут сбили вражеский вертолет Ка-52 и штурмовик Су-25 общей стоимостью около $27 млн

11:14

Показал с разных ракурсов: на Херсонщине кадыровцы сами слили в Сеть свое место дислокацииВидео

11:13

Вступит ли Китай в войну против Украины: эксперт дал прогнозВидео

10:42

Как выглядеть моложе в 50 лет: 14 простых способов, которые творят настоящие чудеса

10:27

В Украине уже почти полностью уничтожен целый батальон "боевых бурят" Путина

10:07

Kalush Orchestra встретились со Шварценеггером: звезда Голливуда пригласил музыкантов к себе домой

10:04

Китай хочет продолжения войны в Украине, он будет помогать РФ - КуликВидео

10:04

Гороскоп на сегодня 27 октября 2022: Львам – деньги, Девам – интриги недругов, Стрельцам – большая ссора

09:34

Победить россиян удавалось хитростью: защитник Азовстали рассказал о боях за МариупольВидео

09:14

"Сбросили в яму насыпью, как дрова": на Харьковщине нашли массовое захоронение украинских воиновВидео

08:51

Мобилизационная или индивидуальная система: о стратегии реформмнение

08:44

"Грязная бомба" vs ядерная: эксперт рассказал, последствия какого удара будут страшнееВидео

08:21

В Украину тайно прибыл директор ЦРУ Бернс - CNNВидео

08:04

Выводит все плохое из организма: почему вареную картошку лучше есть холодной

07:49

ВСУ за два часа уничтожили девятнадцать дронов-камикадзе Shahed-136 и одну ракетуВидео

07:10

Путин не готов заканчивать войну против Украины и хочет победить — ISW

Реклама
07:05

Зачем бросать фольгу в стиральную машину: хитрость опытных хозяек для стирки синтетики

06:48

Ночью оккупанты атаковали Киевщину: было несколько "прилетов", вспыхнул пожар

06:30

Что нужно сделать, чтобы мыши ушли из дома

06:17

Православный халифат собрался на войну с Сатаноймнение

06:02

Война продлится до 2024-го, после Россия начнет сыпаться, а Китай будет подбирать ее куски – Кулик

05:30

Гороскоп на ноябрь 2022 для Тельцов: что принесет последний месяц осени в любви, карьере, финансахВидео

05:20

Почему еду нельзя выбрасывать в мусорное ведро: 4 правила, о которых никто не зналВидео

04:50

РФ заявлениями о "грязной бомбе" хочет сдержать контрнаступление ВСУ на юге – МусиенкоВидео

03:20

Самые вкусные корзиночки на Новый год 2023 с нежнейшей начинкой: быстрый и легкий рецепт закускиВидео

03:16

Надя Дорофеева в жемчужной кольчуге на голое тело снялась для известного глянца

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Праздники
Троица 2023Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023
Персоны
Арестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новости
Война в Украине
Переговоры Украина РоссияКогда закончится война
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиМодный маникюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделю
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять