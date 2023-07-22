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Жест на всю страну: бывшая Остапчука рассказала, забрал ли тот подаренный автомобиль

Алена Кюпели
22 июля 2023, 12:16 обновлено 22 июля, 12:25
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Кристина Горняк поведала на всю страну, что случилось с внедорожником, подаренным Остапчуком.
Кристина Горняк, Владимир Остапчук
Кристина Горняк, Владимир Остапчук / instagram.com/kristygor, instagram.com/vova_ostapchuk

Жена бывшего телеведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк устроила сессию вопрос-ответ на своей странице в Instagram.

В частности, подписчиков Горняк интересовало, не забрал ли Владимир с собой подаренный ей дорогой внедорожник.

"Это был красивый жест на всю страну и подарок, надеюсь до такого бы не дошло. Ведь тогда и перстни, и сумочки, и все подаренное бывшим. Та ну... Подарки не отдарки. Я же не прошу мои мне назад возвращать", - говорит она.

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Пафосный подарок Остапчука жене
Пафосный подарок Остапчука жене / Фото Instagram/krystygor

Отметим, что Горняк уже непрозрачно намекала Остапчуку, что их общий дом, в который он водит свою новую жену, - это из их общая собственность.

Напомним, ранее Остапчук свозил свою новую пассию 22-летнюю Катю Поплавскую в особняк, который они строили вместе с экс-супругой. Самоуверенный Остапчук также заявил, что собирается вить семейное гнездо с молоденькой журналисткой именно там.

Также известный украинский телеведущий, шоумен и актер дубляжа Владимир Остапчук поделился, чем его покорила нынешняя супруга ‒ 22-летняя журналистка Екатерина Полтавская.

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Владимир Остапчук
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