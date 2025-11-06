Женщина-конфетка: как сейчас выглядит вдова Николая Мозгового

Елена Мозговая в особенный для ее семьи день показала свою маму.

Мама Елены Мозговой сейчас - как выглядит Виолетта Мозговая / коллаж: Главред, фото: instagram.com/olenamozgova1

Вдова украинского певца и композитора-песенника Николая Мозгового и мама музыкального продюсера Елены Мозговой сегодня отметила день рождения - 71 год. В честь этого звездная дочь именинницы опубликовала редкое фото с Виолеттой Борисовной.

В кадре мама и дочь, удивительно похожие друг на друга, позируют в контрастных нарядах: Мозговая-старшая - в черной блузе и кардигане с жемчужными бусами, младшая - в уютном молочном джемпере. Елена в кадре нежно обнимает Виолетту Борисовну.

"Сегодня у мамы день рождения! Пожелаем ей долгих лет в здоровье, радости и счастье! Люблю ее очень-очень, уважаю и берегу, потому что она лучшая в мире!" - трогательно подписала снимок Мозговая. Поклонники продюсера и ее семьи в комментариях присоединились к поздравлениям.

Мама Елены Мозговой сейчас - как выглядит Виолетта Мозговая / фото: instagram.com/olenamozgova1

О персоне: Елена Мозговая Елена Мозговая - украинский музыкальный продюсер. Дочь Народного артиста Украины Николая Мозгового. Принимала участие в различных проектах и шоу, в том числе в организации музыкальных фестивалей в Украине ("Песня года", украинские версии проектов "Золотой граммофон" и "Золотая шарманка" и др.).

