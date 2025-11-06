"Ждем и получаем": обрученная солистка Kazka заговорила о беременности

Вкратце:
- Александра Зарицкая счастлива в отношениях с женихом уже пять лет
- Певица намекнула, что раздумывает о пополнении в их семье
Украинская певица и фронтвумен группы Kazka Александра Зарицкая состоит в отношениях с музыкантом и motion-дизайнером Павлом Тараненко уже пять лет, два года из которых пара помолвлена. Влюбленные откладывают свадьбу, однако их отношения развиваются своим чередом.
К примеру, недавно артистка заинтриговала намеком на появление потомства. Беседуя с Люкс ФМ, Александра обнаружила в своей сумочке чек с предсказанием, которое гласило: "Вам стоит немного подождать - и будущее принесет большую радость".
Певица нашла этим словам свое толкование. " Я знаю! Это, возможно, о том, что я скоро забеременею. Ждем и получаем. А, может, я уже беременна?" - с улыбкой отметила Александра Зарицкая.
О персоне: Александра Зарицкая
Александра Зарицкая - украинская певица, солистка группы "KAZKA" (с 2017 года). Участница шоу "Голос страны" (4 сезон - как участница, 12 сезон - тренер команды "Второго шанса"), "Х-фактор" (8 сезон - заняла 7 место в составе группы "KAZKA") и "Танцы со звездами-8".
