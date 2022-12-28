Жена Виктора Павлика показала свою первую встречу с певцом, когда ей было 11 лет

Десять лет спустя они станут настоящей семьей и вместе будут воспитывать сына.

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова сейчас / instagram.com/repyahovakate

Екатерина Репяхова не только успешная блогерка и бизнесвумен. Она также может похвастаться тем, что воплотила в жизнь мечту практически каждой девочки - вышла замуж за кумира детства.

Для Репяховой таким кумиром оказался украинский певец и народный артист Украины Виктор Павлик. И хоть между супругами 38 лет разницы, они безумно счастливы и вместе растят кроху-сына. В этом году они также отметили годовщину - 7 лет.

Недавно Екатерина на своей странице в Instagram показала свое первое фото с певцом, когда ни он, ни она даже предположить не могли, что судьба сведет их вместе

На снимке 11-летняя Екатерина стоит, прижавшись к Виктору, а он обнимает девочку за плече. Кадр был сделан в 2005 году в Трускавце, после выступления артиста. Через 17 лет этой женщине, которая растит его младшего сына Михаила, Виктор Павлик будет посвящать романтические песни.

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова 17 лет назад / instagram.com/repyahovakate

Ранее жена украинского режиссера и защитника Украины Олега Сенцова показала, как выглядит их новорожденный сын Демьян - Вероника Велч отметила сходство отца и сына.

Также Лия Меладзе, начинающая певица, которая принимала участие в проекте Голос страны, и дочь Константина Меладзе, показала редкое фото своей матери Яны Сумм.

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