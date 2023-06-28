Жена Виктора Павлика озвучила диагноз младшего сына

Украинская блогерша, бизнесвумен, концертный директор Виктора Павлика и его супруга Екатерина Репяхова, озвучила диагноз младшего сына Миши, которого она родила от певца.
По словам Репяховой, у мальчика есть проблемы с речью, походкой, а также проблемы с ножками.
Между тем, женщине надоело каждый раз оправдываться перед подписчиками и на решила, что поделится диагнозом малыша на своей странице в Instagram.
По ее словам, ортопед не нашел серьезных патологий у ее сына, а только лишь косолапость. Она впрочем добавила, что это проблема генетическая и все члены ее семьи имели такую особенность. Но потом она проходит, рассказала Репяхова.
Напомним, ранее стало известно о том, что жена Виктора Павлика в свои 29 лет уже обращается к уколам красоты - от своих накачанных губ она в восторге.
Ранее Виктор Павлик с женой попали в скандал из-за спецпропуска для "избранных". Они с женой похвастались в сети, что имеют спецпропуск для проезда по закрытому Южному мосту в Киеве. Проезд по этому мосту сейчас разрешен только для спецтранспорта, общественного и транзитного грузового транспорта, а также для автомобилей со спецпропусками, которые выдает Киевская городская военная администрация.
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