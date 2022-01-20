Жена Усика удивила внешним видом после пластики

Александр Усик с женой / instagram.com/alena.sergeevaa

Жена украинского боксера Александра Усика Екатерина не сильно любит публичную жизнь. Она практически не посещает светские мероприятия и редко дает интервью.

Между тем, 34-летняя красавица очень любит принимать участие в фотосессиях.

Недавно любимая Усика снялась у фотографа Алены Сергеевой, которая поделилась снимками с общественностью.

В кадре Екатерина Хмелевская предстала в бандажном платье с косточками в красивом нюдовом оттенке, которое подчеркнуло ее красивую стройную фигуру и аппетитные формы. Образ она завершила нежными босоножками в тон наряду с необычным каблуком от известного бренда Yves Saint Laurent.

А вот поклонники обратили внимание, что что-то во внешности Екатерины изменилось.

Реклама

Видимо девушка сделала контурную пластику губ.

Это видно, если сравнить новые фото со снимками, сделанными в прошлом году.

Напомним, украинский боксер Александр Усик 25 сентября на стадионе Тоттенхэм Хотспур в Лондоне провел бой с чемпионом мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе, британцем Энтони Джошуа. По итогам поединка Усик сенсационно одержал уверенную победу над оппонентом и стал обладателем всех вышеуказанных поясов, оказавшись чемпионом мира по боксу в 3 версиях в тяжелом весе.

Промоутер британца Эдди Хирн после поединка сказал, что Энтони Джошуа намерен провести бой-реванш с Александром Усиком. Данный пункт прописан в соглашении сторон.

Читайте также: