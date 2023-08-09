Жена Уилла Смитта, которая страдает от облысения, показала новую прическу

Женщина не сломалась, а продолжает сниматься и показывать себя по всей красе.

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Джада Пинкетт Смит радуется отросшим волосам / Коллаж Главред, фото Instagram/jadapinkettsmith

Американская актриса, певица, продюсер и режиссер, а также супруга актера Уилла Смита Джада Пинкетт Смитт поделилась своими фото, на которых она страдает от алопеции (потеря волос, облысение - авт.).

На своей странице в Instagram, она выложила фото своей головы без волос. Однако, она также поделилась снимком, на котором видно, что волосы начали отрастать. "Похоже, что волосы ведут себя так, будто бы хотят вернуться", - подписала фото она.

На второй фотографии видно, что у Джады Смитт начали отрастать волосы по всей голове. Впрочем, даже отсутствие волос не испортило красоты модели.

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На фото - Джада Пинкетт Смитт и ее отрастающие волосы:

Отметим, что о проблеме актрисы стало известно давно и она не стала скрываться за париками. Она открыто говорила о своей болезни и публиковала честные фото.

Напомним, ранее голливудский актер Уилл Смит ударил ведущего церемонии Оскар по лицу в прямом эфире. Скандал разгорелся во время 94-ой церемонии вручения наград премии Американской академии кинематографических искусств и наук в ночь с 27 на 28 марта 2022. На сцене ведущий, актер и комик Крис Рок неудачно пошутил над прической Джады Пинкетт-Смит, супруги актера Уилла Смита.

Позже Джимми Киммел со сцены высмеял конфликт актера с Крисом Роком, но со страхом за собственную безопасность.

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