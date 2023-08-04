Жена турецкого мачо Озвичита показала великолепную фигуру в джинсовом бикини

Актриса Фехрие Эвджен удивила стильным образом и подтянутой фигурой.

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Фехрие Эвджен - мама двоих детей / Коллаж Главред, фото Instagram/evcenf

Турецкая актриса и жена, наверное, самого красивого турецкого мужчины-актера Бурака Озчивита Фехрие Эвджен, поделилась новыми фото, на которые невозможно смотреть спокойно.

Актриса выложила новые фото на своей странице в Instagram.

На фото - красотка Фехрие Эвджен на отдыхе:

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Фахрие недавно стала мамой их второму ребенку, однако она выглядит великолепно, несмотря на недавние роды. Она также продемонстрировала стильное бикини из денима, которое очень эффектно смотрелось на фоне зеленых турецких гор.

Напомним, ранее турецкий актер, известный по роли Бали Бея в сериале Великолепный век, Бурак Озчивит обвинен в агрессивном поведении и угрозах в адрес коллег по съемкам сериала Основание: Осман.

Год назад стало известно о том, что Бурак Озчивит и его супруга, актриса Фахрие Эвджен, ждут второго ребенка.

Звездное семейство, которое тогда отдыхало в Бодруме, подловили журналисты.

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