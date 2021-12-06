Жена скандального экс-нардепа Лещенко вновь сыграет сет в Москве

Анастасия Топольская выступит в клубе Москвы / instagram.com/nastia.dj

Анастасия Топольская, жена члена наблюдательного совета Укрзализныци Сергея Лещенко, собирается выступить в московском ночном клубе клуб Mutabor, говорится в анонсе на сайте клуба.

Анастасия Топольская выступает под псевдонимом DJ Nastia или просто Nastia, как она представлена в рекламе московского клуба.

Информацию о выступлении Топольской в столице России подтверждает и агентство Resident Advisor, на сайте которого расписан график выступлений жены члена Набсовета Укрзализныци.

Напомним, ранее Анастасия Топольская эпатировала публику развратным образом БДСМ-проводницы, который вызвал скандал в Сети.

Как известно, 8 мая жена диджей Анастасия Топольская выступила в одном из ночных клубов Москвы. Сам экс-журналист С.Лещенко назвал выступление жены в России "поддержкой жертв путинского режима".

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