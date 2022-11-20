Кристина Остапчук поделилась своей философией в том, что касается семьи и отношений.
Блогерка и нотариус Кристина Горняк создала себе имидж волевой, самодостаточной и сильной женщины, для которой житейская мудрость перестала быть загадкой.
И хоть свои отношения с мужем, теле- и радиоведущим Владимиром Остапчуком, она наотрез отказывается комментировать после слухов о разводе, она все еще способна дать ценный совет своим подписчикам, когда они того просят.
Так к Горняк на ее странице в Instagram обратилась девушка, от которой хочет уйти супруг. Сама она беременна и не представляет, что делать в такой ситуации дальше. Блогерка искренне посочувствовала подписчице, и попробовала поставить себя не ее место.
"Блин. Прежде всего я хочу вас мысленно обнять и попросить сохранить себя и свое продолжение. Знаете, я точно уверена, что все испытания, которые нам даются - это наши уроки, но мы точно сможем все пройти. Подумайте, поработайте вместе, но если бы я примерила на себя, то не знаю, мне, наверное, было бы лучше отпустить этого человека, который выразил желание жить без меня и без нашего маленького ангелочка. Сначала будет очень больно - это факт... Но... Я тут не советник, только выражаю свои мысли. Берегите себя!" - пожелала девушке Кристина Горняк.
Стоит отметить, что вопрос расставания даже здесь она постаралась максимально обойти стороной.
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