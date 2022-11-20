Кристина Горняк рассказала, что не готова держать человека, который хочет уйти / instagram.com/kristygor

Блогерка и нотариус Кристина Горняк создала себе имидж волевой, самодостаточной и сильной женщины, для которой житейская мудрость перестала быть загадкой.

И хоть свои отношения с мужем, теле- и радиоведущим Владимиром Остапчуком, она наотрез отказывается комментировать после слухов о разводе, она все еще способна дать ценный совет своим подписчикам, когда они того просят.

Так к Горняк на ее странице в Instagram обратилась девушка, от которой хочет уйти супруг. Сама она беременна и не представляет, что делать в такой ситуации дальше. Блогерка искренне посочувствовала подписчице, и попробовала поставить себя не ее место.

"Блин. Прежде всего я хочу вас мысленно обнять и попросить сохранить себя и свое продолжение. Знаете, я точно уверена, что все испытания, которые нам даются - это наши уроки, но мы точно сможем все пройти. Подумайте, поработайте вместе, но если бы я примерила на себя, то не знаю, мне, наверное, было бы лучше отпустить этого человека, который выразил желание жить без меня и без нашего маленького ангелочка. Сначала будет очень больно - это факт... Но... Я тут не советник, только выражаю свои мысли. Берегите себя!" - пожелала девушке Кристина Горняк.

Стоит отметить, что вопрос расставания даже здесь она постаралась максимально обойти стороной.

Кристина Горняк рассказала, что не готова держать человека, который хочет уйти / instagram.com/kristygor

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