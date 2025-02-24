Жена Кирилла Буданова вышла в свет впервые после отравления - как выглядит

Марианна Буданова сделала исключение.

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Марианна Буданов показалась после отравления / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Кирилл Буданов, скрин видео

Кратко:

Кирилл Буданов впервые за долгое время показался с женой

Пара появилась на важном мероприятии

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов вышел в свет вместе со своей женой Марианной Будановой.

Как сообщают "Новини.LIVE", пара побывала на специальной встрече YES в Киеве.

видео дня

Стоит отметить, что Марианна впервые показалась публично после отравления в 2023 году.

Напомним, тогда Буданову отравили тяжелыми металлами, скорее всего, яд подложили ей в еду.

"Все работают. Мы также имеем дело с одной из самых сильных силовых структур в мире. Силовых систем в мире – потому что это комплекс из работы различных структур и разных людей. Где-то у них есть успешные шаги и я никогда не боялся этого признать", - ранее прокомментировал Кирилл Буданов отравление жены.

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Отметим, как сообщал Главред, беглец Олег Винник заявил, что он настоящий патриот Украины и пообещал передать часть средств из проданных билетов на помощь ВСУ. Такое заявление он сделал во время концерта в Праге, на котором исполнял песни на русском языке.

А также предательница Украины Ани Лорак нашла себе нового фаворита и записала с ним новую песню. Также певица уверяет, что их новая композиция сможет помогать людям.

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Кто такой Кирилл Буданов? Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) – украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-лейтенант. С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена. В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.

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