Жена Иракли Макацария запела: экс-холостяк поделился нежным видео

Иракли Макацария поделился нежным видео, как поет его молодая жена Лиза Чичуа.

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Иракли Макацария и Лиза Чичуа - счастливая пара / instagram.com/maqatsa

Бывший герой одного из сезонов украинской версии реалити-шоу "Холостяк", грузинский бизнесмен Иракли Макацария поделился на своей странице в Instagram необычным видео.

На нем под фортепиано поет его беременная жена Лиза Чичуа. "Я люблю тебя больше всего на свете", - прокомментировал фото на грузинском языке уже не холостяк Макацария.

Стоит отметить, что жена грузинской звезды отлично поет. На видео она исполняет песню на грузинском языке и эта песня очень похожа на колыбельную.

видео дня

На видео - беременная Лиза Чичуа поет песню:

Напомним, ранее в сети появилась информация о том, что Иракли Макацария и его жена Лиза стали родителями. Якобы 21-летняя супруга коммерсанта Лиза Чичуа в пятницу, 2 июня, родила ему сына. Также Макацария не стал томить фанатов и рассказал, что младенца было решено назвать Георгием.

Между тем, пара не делалась фото малыша и не давала никаких комментариев по поводу данного события. Более того, буквально через несколько дней Макацария улетел на Доминикану и даже отметил в своих сториз молодую жену.

Ранее также стало известно, что британский актер и голливудская звезда Джуд Лоу стал отцом в седьмой раз - его нынешняя супруга родила ему второго совместного ребенка. Всего у Лоу семеро детей от четырех разных женщин.

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