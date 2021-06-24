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Жена Димы Комарова Александра Кучеренко попробовала себя в новой роли

24 июня 2021, 15:59

Мисс Украина, телеведущая Александра Кучеренко рассказала, как ей новое занятие.

Александра Кучеренко
Александра Кучеренко / instagram.com/aakucherenko/

Мисс Украина 2016 Александра Кучеренко работает телеведущуей шоу "33 за 3" на ICTV.

После того, как девушка рассказывала о захватывающей поездке на "украинские Мальдивы" с мужем и семьей его друга, Александра Кучеренко порадовала фанатов тем, что теперь она будет работать еще и в спортивной рубрике. Она получила собственную спортивную рубрику в вечерний прайм-тайм.

Александра стала ведущей проекта "Факты. Спорт", который выходит сразу после основного выпуска. Ежедневно в прямом эфире она будет рассказывать телезрителям о самых свежих спортивных новостях в Украине и мире. Это особенно актуально на фоне того, что Украина впервые прорвалась в плей-офф Евро.Читайте такжеУкраина впервые в истории пробилась в плей-офф Евро

Александра Кучеренко
Александра Кучеренко / Прпесс-служба

Это не первый спортивный проект для Александры. Ранее она вела рубрику о звездах спорта на выходных, и прекрасно ориентируется в заданной теме. Более того, Александра призналась, что она давно хотела попробовать себя в новом интересном формате и очень рада обновлению в жизни.Читайте такжеМишель Андраде призналась, сколько ей платит Потап за концерты и песни

"Тема спорта мне особенно интересна: я всегда слежу за важными спортивными событиями, жизнью известных спортсменов, была ведущей "Зірковий спорт". И мне давно хотелось попробовать себя в новом формате - новостном, в режиме прямого эфира. Теперь ежедневно после основного выпуска шоу я буду делиться с телезрителями самой важной и интересной информацией из мира спорта", - рассказала телеведущая.

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Александра Кучеренко
Александра Кучеренко / Пресс-служба

Новое шоу с Александрой уже вышло в эфир, и теперь получило свой слот на постоянной основе.

"Провела свой первый в жизни прямой эфир! И могу сказать .... Это настоящий адреналиновый кайф)) И еще тот спорт по ощущениям", - поделилась она эмоциями после начала проекта.

Напомним, Александра является ведущей утренней рубрики "33 за 3", в которой задает 33 острых вопроса известным людям. По условиям проекта, у героев есть всего 3 минуты на ответ.

Среди ее "жертв" была и Мишель Андраде, которая призналась, сколько зарабатывает у Потапа.

Ранее ее муж Дмитрий Комаров удивил последствиями от его программы "Мандруй Україною".

После этого в своих социальных сетях Дмитрий Комаров заявил, что зрителей ожидает второй сезон "Мандруй Україною".

Посмотреть все выпуски шоу "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим" онлайн можно на сайте 1+1 video.

Дмитрий Комаров Александра Кучеренко новости шоу бизнеса
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