Жена бросила Андрея Джеджулу и вызвала на него наряд полиции

Андрей Джеджула / Instagram

Жена украинского телеведущего Андрея Джеджулы Юлия Леус недавно родила, и семья была вся в семейных хлопотах, позабыв о скандалах, которые были накануне.

Но неожиданно череда ссор - с самоизоляцией из-за коронавируса и бытовых вопросов вылилась в грандиозную ссору, которая привела к возможному расставанию.

В Instagram-stories модель Юлия Леус со слезами на глазах заявила, что ведущий угрожал ей из-за острых высказываний.

"Ну все, друзья, это случилось. Наконец-то я ушла и теперь буду спокойно лечиться и выздоравливать. А потом как-то заеду и заберу вещи и перееду уже полностью. В эту квартиру я уже не вернусь и о нем говорить не хочу", - заявила модель.

Она уточнила, что муж в грубой форме просил ее объявить, что у нее просто взыграли эмоции, которые вышли из-под контроля.

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"Скажите, пожалуйста, как здесь долечиться? Если животное приходит с улицы и начинает мне угрожать, чтобы я до завтрашнего вечера сказала, что у меня эмоциональный всплеск, что это неправда, что я говорила. Или завтра вечером мне будет конец. Вот как мне долечиться, скажите, пожалуйста? Что с этим идиотом больным делать?", - не подбирая слов говорит она.

Леус сказала, что вызвала на мужа полицию, как ей это советовали, но наряд не застал его дома.

После ухода Джеджулы по ее словам "все стало спокойно", и она решила переехать, забрав с собой дочь.

Напомним, что в декабре в 2020-м между Андреем Джеджулой и его женой Юлей разгорелся конфликт - она легла на сохраниение в больницу, в то время, как ведущий делал ремонт. Она заявила, что у нее угроза выкидыша и обвиняла в этом Андрея, в то время, как телеведущему пришлось давать интервью, где он оправдывался и раскрывал подробности их отношений.