Жадная до роскоши сорока: капризная герцогиня Меган Маркл выжила ассистентку из-за дорогих подарков

Помощница Меган Маркл уволилась из-за ссор о роскошных подарках герцогине / instagram.com/sussexroyal

Меган Маркл - крайне противоречивая фигура в британской королевской семье. Люди, которые когда-либо работали на нее, нередко делятся своими историями фирменного унижения от герцогини Сассекской.

Известное издание The Times ознакомилось с отрывком из грядущей книги британской журналистки Валентайн Лоу "Придворные: скрытая сила за короной", в котором значительная часть была посвящена скандальному поведению герцогини Сассекской при дворе.

Никого уже не удивишь тем, что Маркл - мастерица устраивать истерики и перетягивать внимание на себя. Одна из личных помощниц экс-актрисы при дворе, Мелисса Тубати, рассказала, как та буквально вынудила ее уволиться с работы всего через 6 месяцев сотрудничества.

Согласно королевскому протоколу, представители британской королевской семьи не могут принимать подарки от коммерческих организаций. Многие известные бренды и компании оказывают им знаки внимания - одежда, украшения и предметы роскоши льются в дворец рекой, однако все они отправляются обратно с вежливым отказом.

Тубати регулярно напоминала Маркл об этой особенности королевского протокола, потому что та упрямилась, не слушала и так и норовила устроить себе царское купание в роскоши. А когда ассистентка отправляла подарки обратно, герцогиня Сассекская впадала в ярость и устраивала скандалы. Полгода работы в таком ритму вынудили Мелиссу Тубати покинуть свой пост и капризную герцогиню.

Напомним, ранее источники сообщили, что разъяренный принц Гарри пренебрег ужином с королем Карлом III и его братом, принцем Уэльским в Балморале после ссоры с отцом, когда новый монарх запретил Меган Маркл присоединиться к скорбящей королевской семье в день смерти королевы.

Также тайный сын короля Чарльза III и королевы Камиллы, 56-летний австралиец Саймон Чарльз Доранте-Дэй, назвал принца Гарри "паршивой овцой".

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