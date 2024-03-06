Зеленская отказалась лететь в США: все из-за Навальной

Елену Зеленскую хотели посадить рядом с вдовой Навального, но первая леди Украины отклонила приглашение Белого дома.

https://stars.glavred.info/zelenskaya-otkazalas-letet-v-ssha-vse-iz-za-navalnoy-10547705.html Ссылка скопирована

Елена Зеленская отказалась лететь в США / коллаж: Главред, фото: t.me/FirstLadyOfUkraine, t.me/navalnya_yulia

Первая леди Елена Зеленская отказалась лететь в США для участия в обращении президента США Байдена к Конгрессу в четверг. Причиной стало то, что ее хотели посадить рядом с Юлией Навальной.

The Washington Post сообщает, что Елену Зеленскую хотели посадить рядом с Джилл Байден и Юлией Навальной. Как отметили, "присутствие обеих женщин, каждая из которых является сопротивлением российскому президенту Владимиру Путину, стало бы мощным фоном для выступления президента Байдена на совместной сессии Конгресса".

По данным источников издания, присутствие Навальной вызвало противоречие в Киеве. Если даже учесть, что Навальный был оппозиционным политиком и лидером борьбы с террористическим режимом Путина, но все отлично помнят его заявления об аннексированном Крыму.

видео дня

Официальный представитель Белого дома заявил, что решение Зеленской, вероятно, было связано с "конфликтами в расписании". В Офисе президента пока не комментировали ситуацию.

"Юлию действительно приглашали, но я думаю, что все забывают обстоятельства, на фоне которых разворачивались события. Муж Юлии умер две недели назад. Ей нужно хотя бы чуть-чуть восстановиться сейчас", - сказала пресс-секретарь Навальной.

Один американский чиновник сообщил, что, вероятно, Офис президента Украины не поставили в известность, что Навальная отказалась принимать участие.

Кто такая Елена Зеленская? Елена Зеленская — супруга президента Украины Владимира Зеленского, первая леди Украины с 20 мая 2019 года, сценарист студии "Квартал-95". Входит в список 100 самых влиятельных людей 2023 года по версии журнала Time.

Напомним, Елена Зеленская в одном из интервью заявила, что по-прежнему живет с мужем раздельно, так как большую часть времени он проводит в своем офисе.

А также Зеленская надела крупное украшение ручной работы, которое принадлежит бренду Gunia Project. Брошь исполняет не только декоративную роль, но и несет символическую нагрузку.

Читайте больше о Зеленской:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.