Заворотнюк впервые показала себя в объятиях возлюбленного

Анна Заворотнюк показала бойфренда / instagram.com/anna_zavorotnyuk

Модель и блогерка Анна Заворотнюк, старшая дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, имеет строгое правило - никогда не говорить о своей личной жизни.

Недавно она все же нарушила свои принципы: устав отвечать на многочисленные вопросы поклонников о ее бойфренде, она впервые показала своего избранника на романтичном снимке.

Благоверный Заворотнюк-младшей на фото держит девушку на руках. Вместе они позируют в поле, на фоне грозового неба.

"Тот, кто всегда остаётся за кадром. Любимый! А какое у вас мнение на этот счёт, нужно ли делиться своей личной жизнью в соц. сетях? Или счастье любит тишину?" - подписала снимок модель.

Поклонники девушки практически единогласно посоветовали беречь свое счастье от посторонних глаз, так как ее популярность предполагает множество недоброжелателей.

Анна Заворотнюк показала бойфренда / instagram.com/anna_zavorotnyuk

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