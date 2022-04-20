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Заворотнюк, которая выехала в Дубай, засняли полураздетую на пляже

20 апреля 2022, 18:32

Дочь актрисы продолжает вести привычный образ жизни.

Анна и Анастасия Заворотнюк похожи между собой/Фото Instagram

Дочь тяжелобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк недавно отправилась отдыхать в Дубай.

Она охотно постит фото своего отдыха, а также рассказывает своим российским подписчикам, какими авиалиниями добираться и как платить за услуги без карт, в условиях санкций против России.

Девушка написала, что она впервые выкладывает фото с раздельном купальнике.

Фото Instagram

Фанаты бурно принялись восхвалять красоту дочери онкобольной Анастасии Заворотнюк.

Что известно о состоянии здоровья Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк уже третий год борется с онкологическим заболеванием. В 2019 году актриса проходила курс лечения в Германии. В немецкой клинике ей сделали трепанацию черепа, чтобы добраться до опухоли.

После операции она вернулась в Россию и продолжила лечение. Анастасия Заворотнюк находится в своем загородном доме и получает необходимую помощь от врачей.

viber
Заворотнюк Анна Заворотнюк
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