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Завершились съемки Русалочки с темнокожей актрисой Холли Бэйли

13 июля 2021, 16:33

Исполнительница главной роли в новой Русалочке рассказала о двухлетних съемках фильма.

Холли Бэйли
Холли Бэйли / twitter.com/HalleBailey

Американская певица и актриса, которая сыграла Русалочку показала кадр из предстоящего фильма и объявила о завершении съемок.

Она сопроводила признание фото в образе на берегу моря или океана на фоне заката в своем Twitter.

"И вот так... это все. После прослушивания для этого фильма, когда мне было 18 лет, когда мне почти стукнуло 19, до завершения съемок во время пандемии, когда мне исполнился 21 год... Мы, наконец, сделали это... Я так благодарна за то, что увидела этот фильм во всей его красе...", - призналась она.

Режиссером фильма выступил Роб Маршалл, снявший четвертую часть Пиратов Карибского моря.Читайте такжеХолли Бэйли: что известно о темнокожей Русалочке Disney

Актерами фильма стали Хавьер Бардем, Мелисса Маккарти и другой музыкант Давид Диггс.

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Холли Бэйли
Холли Бэйли / twitter.com/HalleBailey

Напомним, что когда создатель фильма Русалочка Роб Маршалл комментировал выбор главной роли, то отметил, что Холли Бэйли стала результатом расширенного и глубокого поиска.

После этого прес-релиз Disney, в котором говорилось, что темнокожая Холли Бэйли заменит на месте главной героини рыжеволосую белокожую русалочку, вызвал настоящий взрыв в мире, и очень многие критически отнестись к этому выбору.

Темнокожая Русалочка высказалась о расовом скандале вокруг нее.

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