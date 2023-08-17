Затеял грязную игру: муж Бритни Спирс шантажом требует у певицы деньги

Сэм Асгари обещает показать всему миру "грязное белье" Бритни, если она не заплатит ему.

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Сэм Асгари шантажирует Бритни Спирс / коллаж: Главред, фото: instagram.com/samasghari

Голливуд снова лихорадит, и у причины этой лихорадки есть имя - Бритни Спирс. В СМИ стали появляться слухи о том, что она и ее давний бойфренд, а ныне - муж, Сэм Асгари, разводятся всего после 14 месяцев официального брака. И причину расставания, опять-таки, зовут Бритни: якобы молодой красавчик уличил супругу в измене.

Издание Page Six публикует новые подробности развода, который грозит обернуться громким скандалом. Так стало известно, что Асгари требует от бывшей возлюбленной большие отступные и пересмотра брачного контракта. В противном случае он грозится опубликовать личную информацию про Спирс, которая может испортить ей не только репутацию, но и жизнь.

"Асгари пытается договориться об уступках помимо своего брачного контракта и угрожает обнародовать чрезвычайно неловкую информацию о Бритни, если ему не заплатят. Вот на чем сосредоточен Сэм", - сообщает источник.

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По условиям брачного контракта, который подписали Сэм и Бритни, после развода каждый из супругов остается с теми же средствами, с которыми он вступал в брак, т.е. Асгари не может претендовать на деньги, заработанные певицей до того, как она официально стала его женой. Что же касается того капитала, который Спирс успела накопить во время супружеской жизни, то тут вопрос остается открытым. По неофициальным данным Бритни Спирс "стоит" минимум 60 миллионов долларов.

Асгари, по словам источника, намерен стрясти с певицы как можно больше, а брачный контракт он оспаривает, ссылаясь на то, что Брит якобы была не в себе, когда подписывала брачный документ.

Впрочем, голливудские таблоиды убеждены, что у Сэма ноль шансов - Спирс уже наняла лучших адвокатов, один из которых помог ей избавиться от опеки отца. Ни Спирс, ни Асгари новость про развод из-за измен не комментируют.

Ранее Бритни Спирс обвиняли в приеме тяжелых наркотиков бывший муж и сыновья. К ним присоединился и бывший опекун певицы, который убежден, что жизнь Брит закончит передозировкой.

Также в СМИ появились новости о том, что Бритни Спирс поколотила Сэма Асгари и выгнала его из дома. Их драку якобы даже пришлось разнимать охранникам, а на шум соседи вызвали полицию.

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