Бывшая киевлянка и украинка, предательница Украины, певица Любовь Успенская призналась, что систематически смотрит пропагандистские политические шоу, которыми пестрит российское телевидение.
Так, путинистка, которая едва ли вспомнила названия этих шоу, стала рассказывать журналистам, что просыпается и засыпает под эти программы.
"Без политических программ не засыпаю. Я смотрю Соловьева, информационные каналы, Первый Канал - так начинается мое утро, я смотрю потом 60 минут и засыпаю пол Соловьева", - говорит престарелая певица.
Кто такая Любовь Успенская?
Любовь Успенская - советская, российская и американская певица в жанре шансон. Родилась, выросла и первую известность, как артистка, получила в Киеве. Вопреки этому активно поддерживает РФ в войне с Украиной. С 7 января 2023 года внесена Украиной в санкционные списки лиц, "которые публично призывают к агрессивной войне, оправдывают и признают законной вооружённую агрессию РФ против Украины, временную оккупацию территории Украины".
Кто-то из журналистов отреагировал: "Как под него можно заснуть"?
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Напомним, ранее стало известно о том, что Успенская обратилась к врачам из-за проблем с сердцем. "Певице резко стало плохо — участилось сердцебиение. Медики приехали на Мосфильмовскую улицу. Сейчас ей оказывают помощь", - сообщают пропагандисты.
Ранее путинистка Успенская опозорила дочь на всю Россию. Пропутинская "королева шансона" наладила отношения с дочерью Татьяной Плаксиной и теперь таскает ее по всем шоу, чтобы она стала звездой эстрады. Девушке пришлось сделать пластику.
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