"Заробитчанка" Ани Лорак нашлась на местечковом празднике в РФ

Голубка мира Лорак тщательно скрывает, что в крупные концерт-холлы страны-агрессора ее не приглашают, и теперь ей приходится довольствоваться малым.

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Ани Лорак выступила на Дне металлурга в Набережных Челнах / коллаж: Главред, фото: instagram.com/anilorak

Певица украинского происхождения Ани Лорак потеряла благосклонность как украинской, так и российской аудитории совершенно очевидным желанием хранить нейтралитет в том, что касается войны в Украине.

Из-за такой пассивности в стране-агрессоре, куда артистка отправилась в поисках лучшей жизни и более крупных гонораров, на больших концертных площадках ей не рады, из-за чего приходится перебиваться случайными заработками.

Так недавно росСМИ сообщили, что Лорак выступила на концерте, посвященному Дню металлурга в Набережных Челнах. В своих социальных сетях артистка этот концерт предпочла скрыть, вероятно, опасаясь очередной волны критики.

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Однако замыслу певицы не суждено было сбыться: на своей странице в Instagram ее фото выложил организатор концерта, продюсер Борис Рубиновский, со словами благодарности.

К слову, на концерте в Набережных Челнах засветился и другой украинский вокалист - Александр Панайотов, родом из Запорожья. Рубиновский также сотрудничает с артистами-путинистами Ларисой Долиной, Филиппом Киркоровым, Олегом Газмановым и пр.

Ани Лорак выступила на Дне металлурга в Набережных Челнах / instagram.com/borisizh

Ранее Лорак получила на орехи за старое фото в вышиванке - в Сети певицу, которая во время войны в Украине осталась в стране-агрессоре, критикуют за ностальгию по былым временам.

Также Ани Лорак высмеяли за новый образ, в котором ее сравнили с 74-летним российским певцом Валерием Леонтьевым из-за сходства в прическах. Химическая завивка певице оказалась не очень к лицу.

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