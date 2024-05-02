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Запроданку Асти освистали зрители во время концерта и покинули зал - причина

Элина Чигис
2 мая 2024, 04:00
Концерт певицы-предательницы ANNA ASTI в Волгограде с треском провалился.
Анна Асти
ANNA ASTI опозорилась на концерте / коллаж: Главред, фото: instagram.com/asti/

Российская певица ANNA ASTI, которая родом из Черкасс, но живет и работает в стране-оккупанте РФ, вернулась на сцену после ее "отмены" из-за участия в "голой" вечеринке Насти Ивлеевой.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, все же в Волгограде концерт артистки зрители не оценили. В зале собрались тысячи людей, но прямо посреди концерта они начали выходить из зала, поскольку Анна только и делала, что бегала переодеваться через каждые три песни.

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"Больше всего понравились танцы, сильный голос ASTI и драка двух женщин. Но энергетики, драйва, огня не было. Атмосферу пришлось создавать самостоятельно. Она очень много пустословила. О Волгограде сказала, что наш город очень жаркий и мы молодцы, что выстояли очередь", – рассказали посетители концерта росСМИ.

Но изюминку в довольно скучный концерт предательницы внесли две женщины, которые даже подрались.

"Женщина хотела пролезть к сцене, а другая ответила ей: "Нет, я пришла сюда раньше, никуда ты не пролезешь, стой, где стоишь". Но женщина не послушала ее, а другая схватила за волосы и оттащила. Рядом стоял мужчина и весь концерт наблюдал за ними. Потом не выдержал, вернулся к ним, и такой: "Да как же вы…" – заявили зрители.

Кто такая Анна Асти

Анна Asti (настоящее имя Анна Дзюба) - певица родом из Черкасс, бывшая солистка группы Artik & Asti. Артистка стала на сторону оккупантов, полностью переехала жить в Россию после 24 февраля 2024 года, где работает и ни слова не оговорилась о том, что РФ полномасштабно вторглась на территорию Украины.

Анна Асти - последние новости по теме

Отметим, Анне Асти для сохранения российского гражданства выдвинули требование в РФ отказаться от украинского гражданства с публичным освещением в СМИ и публичная поддержка войны.

А также на недавней музыкальной премии "Жара Music Awards" Анну Асти признали "певицей года". Кроме того, она получила награду за композицию, которую спела с известным артистом-путинистом Филиппом Киркоровым.

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