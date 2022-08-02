Закопал у себя на лужайке чтобы сэкономить: как Дональд Трамп поступил с телом экс-жены Иваны

Дональд Трамп похоронил Ивану на поле для гольфа / instagram.com/realdonaldtrump, instagram.com/ivankatrump

Экс-президент США, бизнесмен и миллиардер Дональд Трамп похоронил свою первую жену, Ивану Трамп, на поле для гольфа в своем гольф-клубе в Бедминстере, Нью-Джерси.

Тело его бывшей возлюбленной теперь покоится возле первой площадки для игры в гольф, под простой табличкой из черного мрамора - без прощальных слов и трогательных воспоминаний. На могиле - скромный букет из белых цветов.

Доподлинно неизвестно, были ли у Иваны особые пожелания к месту ее упокоения. Также непонятно, как расценивать жест ее бывшего мужа - как дань уважения, или просто способ сэкономить.

Так, по данным Daily Mail, захоронение Иваны в Бедминстере обеспечило Трампу освобождение от налогов на землю гольф-клуба сразу по трем пунктам: по законам штата Нью-Джерси кладбища освобождаются от подоходного налога, налога на имущество и налога с продаж. При этом необходимое минимальное количество останков в земле не лимитировано каким-то конкретным числом.

Ранее, пользуясь лазейками в законе, Трамп освободил Бедминстер от части налогов, зарегистрировав гольф-клуб, как сельскохозяйственное угодье - там производят мульчу для садоводства.

При этом Сам Дональд Трамп ранее изъявлял желание также быть похороненным на любимом поле для гольфа. В 2007 году он впервые сообщил о планах организовать в Бедминстере семейное кладбище. Для захоронения там отведено еще 9 участков.

Напомним, Ивана Трамп, первая жена Дональда Трампа и мать троих его детей, бизнесвумен и бывшая модель, скончалась 14 июля 2022 года в своей нью-йоркской квартире.

Спустя два дня были опубликованы результаты судебно-медицинской экспертизы, которые пролили свет на обстоятельства гибели 73-летней женщины.

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