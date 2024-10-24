"Зачем скрывать?": Дива Монро прокомментировала слухи о материнстве

Неугомонной Монритте очень к лицу детская коляска, с которой ее часто можно увидеть.

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Монро высказалась о материнства и слухах про появление у нее сына / коллаж: Главред, фото: instagram.com/monritta

Еще летом украинская ведущая и блогерша Монро стала в своих социальных сетях появляться с младенцем. Это спровоцировало волну слухов о том, что у Дивы появился сынишка, которого зовут Львом.

В ее блоге можно увидеть, что Монро с удовольствием возится с малышом, а также активно обсуждает с подписчиками особенности материнства и ухода за детьми. Впрочем, как утверждает блогерша, младенец не ее - она всего лишь помогает близкой подруге ухаживать за ребенком.

В этом Монро призналась в недавнем интервью для Oboz.ua. "Я сразу понимала, что пойдут эти разговоры. Однако если бы мальчик был мой, я бы сказала об этом, вы же меня знаете. Зачем скрывать? Я достаточно искренна и открыта. С подругой Натальей, которая недавно стала мамой, у нас очень длинный путь отношений, мы партнерши. Поэтому я ей помогаю, все время под рукой", - говорит Монро.

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Впрочем, собственными детишками, через усыновление или суррогатное материнство, она обзаводиться совершенно не торопится. Говорит, что не готова к такой ответственности.

"Нет-нет, спасибо. Буду честной: дети – это ответственность, к которой я недостаточно готова. Всегда это понимала, а сейчас осознала еще больше", - призналась Неугомонная Монритта.

Кто такая Дива Монро? Дива Монро, она же "Неугомонная Монро", "Монритта" - телеведущая, актриса, певица, блогер, общественный деятель и известная украинская шоувумен, которая первой ввела в общеукраинскую терминологию понятие травести-дива, и первая артистка, открыто заявившая о себе, как о трансгендерной представительнице шоу-бизнеса в Украине, сообщает Википедия. В феврале 2024 года Дива Монро рассказала, что находится в процессе трансгендерного перехода.

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