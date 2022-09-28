Забрала подругу с собой: за день до похорон Елизаветы II умерла ее любимая фрейлина

Леди Мэри Рассел, любимая фрейлина королевы Елизаветы II, скончалась в ночь перед похоронами монархини / instagram.com/theroyalfamily

Британская королева Елизавета II была похоронена в Виндзорском замке, в часовне Святого Георга 19 сентября, спустя 11 дней после ее смерти.

Британские СМИ сообщают, что в ночь перед королевскими похоронами наш бренный мир оставила близкая подруга монархини - 88-летняя леди Мэри Рассел, дочь графа и графини Хаддингтон. Отцы королевы и леди Мэри были друзьями детства, поэтому и женщины знали друг друга всю жизни.

Рассел была фрейлиной королевы, и была одной з шести девушек, которые несли шестиметровый шлейф Елизаветы во время ее коронации в 1953 году в Вестминстерском аббатстве. По традиции, которую ввела королева Виктория, этой чести могли быть удостоены лишь незамужние девушки в возрасте от 17 до 23 лет благородного происхождения (например, дочери герцогов, маркизов и графов).

И хоть леди Мэри Рассел не была публичной персоной, и не стремилась принимать участие в головокружительной светской жизни, она сопровождала королеву Елизавету II во время важных официальных мероприятий.

О коронации монархини в 1953 году она вспоминала так: "Это было ошеломляюще и очень трогательно. Я прослезилась во время помазания. Это был невероятный момент, но тогда я могла думать только о том, как тяжел шлейф коронационной мантии, покрытый вышивкой".

Умерла Елизавета II

8 сентября, во второй половине дня стало известно, что врачи обеспокоены состоянием Елизаветы II и взяли ее под медицинское наблюдение в замке Балморал.

"После оценки сегодня утром врачи королевы обеспокоены здоровьем Ее Величества и рекомендовали ей оставаться под медицинским наблюдением. Королева остается в Балморале", - сообщил представитель Букингемского дворца.

С королевой были все ее четверо детей, а также Уильям, герцог Кембриджский. Согласно порядку престолонаследования, он является следующим после своего отца Чарльза наследником британской короны.

По данным The Guardian, значительные изменения в состоянии здоровья Елизаветы II произошли в октябре 2021 года, когда она отменила поездку в Северную Ирландию и попала в больницу. С тех пор она несколько раз посещала больницу, но лечилась амбулаторно.

Ближе к 17:00 по Киеву появилась информация о смерти королевы, но она оказалась фейком. Букингемский дворец подтвердил кончину Елизаветы II только спустя несколько часов.

До самой смерти она исполняла обязанности монарха Великобритании и Королевств Содружества. Елизавета стала старейшим монархом не только в истории британской империи, но и самым долгоправящим главой государства в мире.

Теперь Британский трон по закону переходит принцу Чарльзу. Новому королю Великобритании 73 года.

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