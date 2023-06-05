"За твои бессонные ночи, Масик": Ефросинина показала военную романтику от мужа

Украинская ведущая и общественная деятельница Маша Ефросинина и финансист Тимур Хромаев в августе отметят 20 лет со дня свадьбы. Сейчас их отношения строятся на любви на расстоянии из-за войны в Украине - Хромаев защищает нашу страну от российских оккупантов и дома появляется не часто.
Тем не менее даже при таких обстоятельствах в их союзе есть место для романтики. Увы, искаженной войной.
На своей странице в Instagram Ефросинина показала одно из видео, которые ей отправляет с фронта муж - на ролике видно, как его отряд с воздуха уничтожает бронированную технику страны-оккупанта. Свои победы Хромаев посвящает любимой жене.
"Романтика сейчас выглядит так. Когда утром от любимого со словами "За твои бессонные ночи, Масик" получаешь видео того, как его 12 отряд лупит [российские - неценз.] БМП", - подписала кадры ведущая.
Ранее Маша Ефросинина высказалась про свою младшую сестру, которая ранее была невесткой Виктора Ющенко, а теперь живет в стране-оккупанте и молчит про войну в Украине.
Также ведущая рассказала, как встречала Пасху в этом году в травмпункте - по нелепой случайности ее сын попал в ожоговое отделение, в чем Ефросинина винит себя.
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