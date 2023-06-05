УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"За твои бессонные ночи, Масик": Ефросинина показала военную романтику от мужа

Анна Подгорная
5 июня 2023, 13:50 обновлено 5 июня, 13:51
14
Тимур Хромаев на фронте отстаивает свободу Украины и покой любимой супруги.
Маша Ефросинина, Тимур Хромаев
Маша Ефросинина показала, как Тимур Хромаев мстит оккупантам за ее тревоги / коллаж: Главред, фото: instagram.com/mashaefrosinina, instagram.com/timur_khromaev

Украинская ведущая и общественная деятельница Маша Ефросинина и финансист Тимур Хромаев в августе отметят 20 лет со дня свадьбы. Сейчас их отношения строятся на любви на расстоянии из-за войны в Украине - Хромаев защищает нашу страну от российских оккупантов и дома появляется не часто.

Тем не менее даже при таких обстоятельствах в их союзе есть место для романтики. Увы, искаженной войной.

На своей странице в Instagram Ефросинина показала одно из видео, которые ей отправляет с фронта муж - на ролике видно, как его отряд с воздуха уничтожает бронированную технику страны-оккупанта. Свои победы Хромаев посвящает любимой жене.

видео дня

"Романтика сейчас выглядит так. Когда утром от любимого со словами "За твои бессонные ночи, Масик" получаешь видео того, как его 12 отряд лупит [российские - неценз.] БМП", - подписала кадры ведущая.

Ефросинина
Маша Ефросинина показала, как Тимур Хромаев мстит оккупантам за ее тревоги / instagram.com/mashaefrosinina

Ранее Маша Ефросинина высказалась про свою младшую сестру, которая ранее была невесткой Виктора Ющенко, а теперь живет в стране-оккупанте и молчит про войну в Украине.

Также ведущая рассказала, как встречала Пасху в этом году в травмпункте - по нелепой случайности ее сын попал в ожоговое отделение, в чем Ефросинина винит себя.

Другие новости:

шоу-бизнес Маша Ефросинина Тимур Хромаев новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Агенты Украины нанесли удар по Кремлю и атакуют дронами Россию – CNN

Агенты Украины нанесли удар по Кремлю и атакуют дронами Россию – CNN

13:41 Мир
Вывод войск РФ в обмен на посредничество Китая: Резников поставил условие Пекину

Вывод войск РФ в обмен на посредничество Китая: Резников поставил условие Пекину

12:29 Политика
Иран продал России на 1 млн долларов оружия для войны против Украины - Sky News

Иран продал России на 1 млн долларов оружия для войны против Украины - Sky News

11:26 Мир
Все главные новости

Последние новости

13:50

"За твои бессонные ночи, Масик": Ефросинина показала военную романтику от мужа

13:41

Агенты Украины нанесли удар по Кремлю и атакуют дронами Россию – CNNВидео

13:22

Испортятся сами и сломают технику: что нельзя хранить в холодильникеВидео

12:32

Защищая Украину, погиб морпех из Харьковщины Юрий Пивовар

12:30

Джигурда приехал на Донбасс и "торговал лицом" среди оккупантов

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

12:29

Вывод войск РФ в обмен на посредничество Китая: Резников поставил условие ПекинуВидео

12:17

Секрет выдвижного ящика под духовкой, о котором мало кто знает

12:00

Украинцы должны платить 5 грн за кВт: экс-министр энергетики предложил новое повышение

11:43

Две клинические смерти: украинская актриса рассказала про проблемы со здоровьем

Реклама
11:26

Иран продал России на 1 млн долларов оружия для войны против Украины - Sky News

11:25

Запад уничтожит Черноморский флот, если Путин рискнет применить ядерку – СамусьВидео

11:18

Гороскоп на сегодня 6 июня 2023: Львам - сверхприбыль, Козерогам - беда со здоровьямВидео

11:15

Обстрелял "вагнеровцев": наемники Пригожина взяли в плен подполковника РФВидео

10:56

Эксперт пояснил, расшатывает ли рейд на Шебекино башни КремляВидео

10:46

Андрей Шевченко в Киеве показал главных красоток своей семьи - сестру и мать

10:30

"Не руководит СВО": в Сети узнали о реакции Путина на события на БелгородщинеВидео

10:03

СМИ рассказали, сколько примерно ракет осталось у РоссииВидео

09:33

"Развелось вас здесь": в Ровно водитель маршрутки нахамил матери погибшего защитникаВидео

09:26

"Раздали автоматы и лопаты": Жданов рассказал, кого РФ бросит на БелгородщинуВидео

09:09

Вечный узник серванта: для чего был сервиз "Рыбки" и сколько он стоит сейчас

Реклама
09:04

Не "проба пера", а первые мазки картины: о рейдах РДК и "Легиона"мнение

09:00

Россия перебросит войска в Белгород и летом может потерять Крым - СамусьЭксклюзив

08:56

Кабмин вернул обязательные поверки коммунальных счетчиков: что поменялось

08:29

"А там можно и на Москву": Гиркин испугался боевиков ЧВК Вагнера на БелгородщинеВидео

08:25

В боях за Украину на Донбассе погиб морпех с Волыни

07:50

ВСУ продвинулись на Запорожском направлении и прорвали первую линию обороны - ISW

07:44

Ополченцы прорвались на Белгородщине, серая зона уже почти 10 км² - DeepStateВидео

07:35

Пригожин пойдет на Москву и принесет России гражданскую войну – астролог Влад РоссВидео

06:58

В Кремле не знают, как реагировать на рейды на Белгородщине, растет паника - ISWВидео

06:46

Для вас "государство - враг"? Вы что-то не то делаете...мнение

04:50

Контрнаступление ВСУ и распад РФ: эксперт рассказал, как "нокаутировать" ПутинаВидео

04:00

Какой сегодня праздник 5 июня: что произошло в Украине и кого поздравлять

03:35

"Я проклята": старшая дочь Мадонны раскрыла секрет про свою ориентацию

03:20

Нужно всего 3 помидора и 2 стакана муки: рецепт, который вас поразитВидео

03:11

Хитрая головоломка сведет с ума: нужно найти число 725 за 7 секунд

02:40

"Сильно накосячил": у Путина есть толстая папка с компроматом на Орбана - ЖдановВидео

02:02

4 знака зодиака, которые влюбляются с первого взглядаВидео

01:35

Бульба пояснил, почему беларусская армия укрепляет границу с УкраинойВидео

04 июня, воскресенье
23:44

Регулярные атаки РФ: генерал-лейтенант назвал истинную цель оккупантовВидео

22:50

Войска РФ открыли огонь по боевикам ЧВК Вагнер в районе Бахмута – ПригожинВидео

Реклама
22:44

Сложная оптическая иллюзия из 19 века: только люди с высоким IQ найдут лицо всадника

22:10

Елена Шоптенко честно высказалась про репутацию Влада Ямы

21:21

Когда правильно употреблять "що", "який", "котрий": языковед растолковал дилеммуВидео

21:13

"РФ обходит санкции": Зеленский собрал важное совещание и пообещал мощные шагиВидео

21:10

"Русская артистка или своя?": Наташа Королева призналась, что скучает по Киеву

21:08

"Власть испуганно отсиделась": глава Белгородщины Гладков не пришел к ополченцамВидео

20:47

Лукашенко покупает у Путина "троянского коня"мнение

20:24

Таких слов вы точно не слышали: как на украинском сказать "селфи" - Аваменко ответилВидео

20:18

Он разлетается за 1 минуту со стола: уникальный летний рецепт - успейте приготовитьВидео

20:14

ВСУ ждет успешное контрнаступление с возвращением территорий – советник БайденаВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Война с Россией
Бавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и Украины
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять