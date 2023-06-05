"За твои бессонные ночи, Масик": Ефросинина показала военную романтику от мужа

Тимур Хромаев на фронте отстаивает свободу Украины и покой любимой супруги.

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Маша Ефросинина показала, как Тимур Хромаев мстит оккупантам за ее тревоги / коллаж: Главред, фото: instagram.com/mashaefrosinina, instagram.com/timur_khromaev

Украинская ведущая и общественная деятельница Маша Ефросинина и финансист Тимур Хромаев в августе отметят 20 лет со дня свадьбы. Сейчас их отношения строятся на любви на расстоянии из-за войны в Украине - Хромаев защищает нашу страну от российских оккупантов и дома появляется не часто.

Тем не менее даже при таких обстоятельствах в их союзе есть место для романтики. Увы, искаженной войной.

На своей странице в Instagram Ефросинина показала одно из видео, которые ей отправляет с фронта муж - на ролике видно, как его отряд с воздуха уничтожает бронированную технику страны-оккупанта. Свои победы Хромаев посвящает любимой жене.

видео дня

"Романтика сейчас выглядит так. Когда утром от любимого со словами "За твои бессонные ночи, Масик" получаешь видео того, как его 12 отряд лупит [российские - неценз.] БМП", - подписала кадры ведущая.

Маша Ефросинина показала, как Тимур Хромаев мстит оккупантам за ее тревоги / instagram.com/mashaefrosinina

Ранее Маша Ефросинина высказалась про свою младшую сестру, которая ранее была невесткой Виктора Ющенко, а теперь живет в стране-оккупанте и молчит про войну в Украине.

Также ведущая рассказала, как встречала Пасху в этом году в травмпункте - по нелепой случайности ее сын попал в ожоговое отделение, в чем Ефросинина винит себя.

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