За беременной Тодоренко на фестивале приехала скорая помощь: что случилось

Кратко:
- Почему медики сопровождали запроданку
- Как она выглядела на дорожке
Предательница Украины Регина Тодоренко, которая недавно вместе со своим мужем-россиянином узнали пол их третьего ребенка, оказалась в карете скорой помощи.
На одном из музыкальных фестивалей Тодоренко к красной дорожке приехала в сопровождении медиков и в карете скорой помощи. Похоже, что таким образом предательница пытается привлечь к себе больше внимания.
Она вышла на дорожку в приподнятом настроении и охотно отвечала на вопросы российского альфонса Прохора Шаляпина, который выступает в качестве ведущего фестиваля.
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Тодоренко заподозрили в беременности. Ведущая опубликовала снимок с отдыха и поклонники решили, что она ждет третьего ребенка.
А также ранее Тодоренко рассказала, что вместе с детьми и мужем-путинистом Владом Топаловым, отправилась на Мальдивы. Но, в то же время, пожаловалась, как она устала и призналась, что совсем без сил.
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О персоне: Регина Тодоренко?
Регина Тодоренко - ведущая, актриса, певица украинского происхождения. Бывшая участница группы Real O. Получила известность благодаря тревел-шоу "Орел и решка". Живет и строит карьеру в РФ даже после начала полномасштабной войны. В связи с этим с сентября 2022 находится под санкциями Украины.
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