За беременной Тодоренко на фестивале приехала скорая помощь: что случилось

Регина Тодоренко на последних сроках приехала на музыкальный фестиваль.

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Регина Тодоренко оказалась в скорой/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/reginatodorenko/

Кратко:

Почему медики сопровождали запроданку

Как она выглядела на дорожке

Предательница Украины Регина Тодоренко, которая недавно вместе со своим мужем-россиянином узнали пол их третьего ребенка, оказалась в карете скорой помощи.

На одном из музыкальных фестивалей Тодоренко к красной дорожке приехала в сопровождении медиков и в карете скорой помощи. Похоже, что таким образом предательница пытается привлечь к себе больше внимания.

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Она вышла на дорожку в приподнятом настроении и охотно отвечала на вопросы российского альфонса Прохора Шаляпина, который выступает в качестве ведущего фестиваля.

Тодоренко оказалась в скорой помощи / Фото скриншот

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Тодоренко заподозрили в беременности. Ведущая опубликовала снимок с отдыха и поклонники решили, что она ждет третьего ребенка.

А также ранее Тодоренко рассказала, что вместе с детьми и мужем-путинистом Владом Топаловым, отправилась на Мальдивы. Но, в то же время, пожаловалась, как она устала и призналась, что совсем без сил.

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О персоне: Регина Тодоренко? Регина Тодоренко - ведущая, актриса, певица украинского происхождения. Бывшая участница группы Real O. Получила известность благодаря тревел-шоу "Орел и решка". Живет и строит карьеру в РФ даже после начала полномасштабной войны. В связи с этим с сентября 2022 находится под санкциями Украины.

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