За Аллу горой: Максим Галкин перешел на украинский язык и отреагировал на слова Гордона

Максим Галкин оставил комментарий под видео Дмитрия Гордона, где обсуждали Аллу Пугачеву.

https://stars.glavred.info/za-allu-goroy-maksim-galkin-pereshel-na-ukrainskiy-yazyk-i-otreagiroval-na-slova-gordona-10564148.html Ссылка скопирована

Максим Галкин отреагировал на интервью про Аллу Пугачеву / коллаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru/

Российский юморист Максим Галкин, который публично осуждает террористическое вторжение РФ в Украину, не смог промолчать, где обговаривали его жену Аллу Пугачеву.

На своей странице в соцсетях украинский журналист Дмитрий Гордон опубликовал видео интервью с продюсером Сергеем Перманом, который восхитился позицией Галкина и Пугачевой на счет войны в Украине.

видео дня

В видео вошли яркие фразы из разговора Гордона с Перманом. Продюсер признался, что обсуждал с Галкиным его выезд вместе с Пугачевой и детьми из РФ после начала полномасштабной войны. Гордон, в свою очередь, признался, что поменял свое отношение к Пугачевой.

"Люди имели все. Боги! Они просто все оставили, все в топку. Вот все просто. Ради принципов. Когда Максим мне сказал... Он звонил. Говорит: "Как бы я в глаза детям своим смотрел, если бы поступил иначе? Как это возможно?" Понимаешь, какой человек? А он как декабристка. Будучи кем? Мне даже сравнить ни с кем масштаб его личности. Очень им за это спасибо", – сказал Перман.

На что Галкин ответил:

"Ну заинтриговал! Удивительно, рассказывайте! Это очень интересно!" – ответил Галкин на украинском языке.

Кто такой Максим Галкин Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.

В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".

Максим Галкин - последние новости

Напомним, ранее Гордон поделился редким архивным кадром, снятым в Киеве в 1989 году, когда Пугачевой было всего 40, а самому журналисту - 22. На черно-белом фото певица позирует в стильном образе по последней моде того времени - темный свитер с белым воротничком, кардиган, украшенный бусинами, укороченные джинсы-бананы, светлые носочки и темные туфли-лодочки на невысоком каблуке.

А также Максим Галкин показал архивные кадры программы "Лучше всех!", ведущим которой он был на российском "Первом канале" и поблагодарил команду, которая тогда с ним работала.

Читайте больше о Галкине:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред