Юный пасынок украинский ведущей погиб на войне - Валентина Хамайко в трауре

Ведущая программы Сніданок.Вихідний поделилась горем, которое произошло в ее семье с бизнесменом Андреем Онистратом.

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Валентина Хамайко поделилась воспоминаниями о погибшем на войне пасынке Остапе Онистрате / коллаж: Главред, фото: instagram.com/valentinakhamaiko, instagram.com/onistrataa

3 июня стало известно про гибель на фронте при выполнении боевого задания 21-летнего Остапа Онистрата - сына известного банкира и предпринимателя Андрея Онистрата. Отец и сын служили вместе последние два месяца. Тяжелую миссию - сообщить о гибели молодого воина - принял на себя Онистрат-старший.

Его супруга, которая приходилась Остапу мачехой и знала его с раннего детства, ведущая 1+1 Валентина Хамайко, на своей странице в Instagram показала трогательные фотографии с героем из личного архива, и поделилась воспоминаниями о нем.

"Ужасная сжимающая боль и немой крик души… боль утраты… Вчера, 2 июня, погиб Остап… Через месяц Остапу должно было исполниться 22 года… А он уже год как служил в ВСУ, пошел добровольно! Этот год стал для него годом перевоплощения. Мы видели как он мужал и взрослел с каждым приездом, как становился решительным и учился каждый день ценить жизнь. Остап погиб при выполнении боевого задания", - делится болью Хамайко.

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"В моем сердце навсегда будет его последний приезд… Всего один вечер, но он был особенным. Все дети собрались вместе в доме бабушки и дедушки. Они напоминали клубок котят… Все время о чем-то говорили, расспрашивали Остапа… Играли и обнимались. Сегодня листала домашние альбомы вспоминая как много мы вместе путешествовали… Как вместе поддерживали Андрея на стартах… как Остап бежал в 6 лет свой первый старт в Гамбурге, а мы ждали его на финише и высматривали в толпе детей. Пусть эти фотографии станут светлой памятью, ибо пока они разрывают сердце", - вспоминает ведущая.

Также она поблагодарила почившего героя за его защиту, и выразила слова соболезнования: "Дай Бог сил всем нам пережить эту потерю и найти правильные слова поддержки Андрею… маме Остапа… детям живущим в войне и так рано начинающим понимать, что такое боль и смерть. Спасибо тебе, Остап, что защищал нас! Мы будем беречь о тебе светлую память".

Ранее стало известно про смерть Александра Гетманского - украинского актера и Народного артиста Украины. По данным Национального академического театра имени Леси Украинки, в котором Александр Николаевич служил около 20 лет, причиной смерти стала продолжительная болезнь.

Также сообщалось про гибель молодого украинского актера Антона Прасоленко на фронте - артист получил на передовой не совместимое с жизнью ранение. Он участвовал в боях на Востоке, хотя и не был профессиональным военным.

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