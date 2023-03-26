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Яркие и влюбленные: Даша Кацурина показала редкое фото с Дантесом

26 марта 2023, 12:21
Возлюбленная Владимира Дантеса вернулась в Украину.
Даша Кацурина, Владимир Дантес
Даша Кацурина показала сэлфи с Владимиром Дантесом / instagram.com/dasha_katsurina, instagram.com/vladimirdantes

Бизнесвумен и дизайнер Даша Кацурина состоит в отношениях на расстоянии с украинским музыкантом, комиком и волонтером Владимиром Дантесом. Кацурина приняла волевое решение жить на две страны, Украину и Польшу, ради безопасности двоих ее детей во время полномасштабной войны в Украине.

Паре не часто удается встретиться, поэтому каждая минута, проведенная вместе, кажется Дантесу и его избраннице очень важной. Недавно Даша вернулась в Киев. Правда, пока не известно, на какой срок.

На своей странице в Instagram она опубликовала редкое сэлфи с артистом - они оба придерживаются мнения, что подробности отношений лучше держать подальше от чужих глаз. На снимке, выполненном в зеркале лифта, видно, как Кацурина рада возвращению домой.

видео дня

"Ой, Киев, как же хорошо дома", - подписала снимок Даша. К слову, она и Дантес уже отправились наносить визиты друзьям и знакомым. В частности, артист публиковал видео, на котором он с Кацуриной отдыхает в загородном доме с горячительными напитками.

Владимир Дантес, Даша Кацурина
Даша Кацурина показала сэлфи с Владимиром Дантесом / instagram.com/dasha_katsurina

Ранее дизайнерка и ресторатор Даша Кацурина рассказала о настоящих причинах своего развода с Мишей. Предательство со стороны мужчины разрушило их отношения.

Также она показала трогательный момент между ней и ее новым возлюбленным, украинским певцом и комиком Владимиром Дантесом, - артист плел ей косички.

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шоу-бизнес Владимир Дантес Дантес новости шоу бизнеса Даша Кацурина
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