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Яблочко от яблоньки: как выглядит 18-летний сын Юрия Шатунова

Анна Подгорная
7 сентября 2024, 01:30
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Фанатки Ласкового мая в восторге от юного Дэнниса.
Юрий Шатунов
Юрий Шатунов сын - как выглядит сын Юры Шатунова / коллаж: Главред, фото: instagram.com/yuriy_shatunov

В июне 2022 года умер Юрий Шатунов - певец и солист группы Ласковый май. После себя артист оставил двоих детей.

Свою семью Шатунов скрывал, чтобы не терять популярность в глазах поклонниц. Жена Светлана, сын Дэннис и дочь Эстелла проживали в Германии, пока певец зарабатывал кровавые рубли в стране-агрессоре.

После смерти артиста от обширного инфаркта его семья стала чаще появляться в информационном пространства. В частности недавно вдова Шатунова показала, "немецкого" сына Юрия. На днях парню исполнилось 18 лет.

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Светлана в своем блоге в Instagram показала, как сейчас выглядит Дэннис, и поздравила его со вступлением во взрослую жизнь. К ней присоединилсь в комментариях поклонники Шатунова.

Дэннис Шатунов
Юрий Шатунов сын - как выглядит сын Юры Шатунова / коллаж: Главред, фото: instagram.com/_svetlana_shatunova_

Кто такой Юрий Шатунов?

Юрий Шатунов - советский и российский певец, музыкант и композитор. Бывший солист группы Ласковый май. Исполнитель таких треков, как "Белые розы", "Седая ночь", "Розовый вечер" и пр., сообщает Википедия.

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