Яблочко от яблоньки: как выглядит 18-летний сын Юрия Шатунова

В июне 2022 года умер Юрий Шатунов - певец и солист группы Ласковый май. После себя артист оставил двоих детей.
Свою семью Шатунов скрывал, чтобы не терять популярность в глазах поклонниц. Жена Светлана, сын Дэннис и дочь Эстелла проживали в Германии, пока певец зарабатывал кровавые рубли в стране-агрессоре.
После смерти артиста от обширного инфаркта его семья стала чаще появляться в информационном пространства. В частности недавно вдова Шатунова показала, "немецкого" сына Юрия. На днях парню исполнилось 18 лет.
Светлана в своем блоге в Instagram показала, как сейчас выглядит Дэннис, и поздравила его со вступлением во взрослую жизнь. К ней присоединилсь в комментариях поклонники Шатунова.
Кто такой Юрий Шатунов?
Юрий Шатунов - советский и российский певец, музыкант и композитор. Бывший солист группы Ласковый май. Исполнитель таких треков, как "Белые розы", "Седая ночь", "Розовый вечер" и пр., сообщает Википедия.
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Также ведущая-предательница Регина Тодоренко сделала двусмысленное заявление про ее развод с мужем Владом Топаловым, и показала, как дергает себя за волосы.
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