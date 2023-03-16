"Я заблудшая овца": путинистка Бледанс резко прекратила общение с экс-мужем украинцем

Российская артистка вспомнила, что она прекратила общение со своим первым мужем после начала полномасштабного вторжения.

Эвелина Бледанс резко из-а войны прекратила общаться со своим мужем украинцев / Коллаж фото Instagram, скриншот из видео

Российская актриса и путинистка Эвелина Бледанс рассорилась со своим бывшим мужем, который живет в Украине. Полностью они прекратили общение после того, как российский диктатор Владимир Путин напал на Украину 24 февраля 2022 года. Об этом сообщают росСМИ.

Артистка утверждает, что несколько раз звонила своему первому мужу украинскому актеру Юрию Стыцковскому. Судя по всему, он пытался её донести правду о войне в Украине, но Бледанс не захотела его слушать.

"Если честно, сейчас не общаемся. В первые дни я звонила ему, спрашивала как он, все ли живы. Он очень деликатно отвечал на мои вопросы. Юрий Стыцковский — суперинтеллигентный мужчина. Он никогда не встанет вступать в дрязги. Но по его тону поняла, что я — заблудшая овца, я ничего не понимаю и со мной разговаривать не о чем", - сказала Бледанс.

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Напомним, ранее Ирина Шейк попала в скандал, опубликовав на своей странице в Instagram фото с подписью, в которой использовала букву Z. Ее избрали российские пропагандисты, как один из символов войны с Украиной.

Несмотря на то, что в начале полномасштабной войны модель призывала к миру и даже публиковала контакты организаций, чья деятельность направлена на помощь пострадавшим от российской агрессии украинцам, это использование Z-символики было воспринято крайне отрицательно. Мировое сообщество всколыхнула эта выходка Шейк, и они призвали мировые бренды разорвать рабочие контракты с моделью.

Кроме того, ранее 55-летняя актриса, любительница Путина Мария Шукшина придумала оригинальный способ выявлять "предателей", то есть людей, которые не поддерживают войну и убийства в Украине. По ее мнению, надо предоставить всем артистам возможность выступать на сцене под фашистской Z-символикой, и тогда "предатели будут выдавать себя сами". В таком случае артисты уже больше "не смогут скрывать свои политические взгляды, что даст российским властям увидеть, кто есть кто", отметила Шукшина.

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