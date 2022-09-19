Я вас всегда любила: Cобчак высказалась в отношении заявления Пугачевой

Алла Пугачева / скриншот

Называющая себя либеральной, российская журналистка и пропагандистка Ксения Собчак отреагировала на смелое заявление российской певицы Аллы Пугачевой.

Как раз ранее легендарная поп-певица Алла Пугачева в день рождения своих детей, Гарри и Елизаветы, 18 сентября, публично выступила в поддержку своего супруга, комика Максима Галкина (его недавно власти страны-агрессора, России, признали "иноагентом").

"Обращение в Минюст РФ. Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком. Настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни и свободы слова", — написала она.

Собчак, которая называет себя независимой журналисткой, но по факту является такой же пропагандисткой, как и все остальные российские журналисты, опубликовала пост, в котором выступила с поддержкой певицы.

Алла Борисовна! Я вас всегда любила! И благодарна, что в моей жизни были ваши песни, с которыми я влюблялась и расставалась, горевала и веселилась…Спасибо, что вы - честный и порядочный человек, а не просто "гениальная певица", - написала она.