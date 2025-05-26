"Я узнал": Козловский ошеломил, где находится сын Кондратюка на самом деле

Виталий Козловский публично извинился перед Игорем Кондратюком.

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Виталий Козловский - конфликт с Кондратюком / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Виталий Козловский

Вы узнаете:

Где сейчас сын Игоря Кондратюка

Что о нем рассказал Виталий Козловский

Украинский известный певец Виталий Козловский, который недавно выплатил долг своему бывшему продюсер Игорю Кондратюку и вернул права на песни, рассказал о жизни старшего сына Кондратюка.

Как поделился певец в интервью Маричке Падалко, Сергей вступил в ряды ВСУ добровольцем после начала полномасштабной войны в Украине.

Также Козловский принес свои извинения за слова, которые ранее говорил в сторону детей Кондратюка и пожелал Сергею всего самого лучшего.

Виталий Козловский с женой и сыном / фото: instagram.com, Виталий Козловский

"Хочу сказать, что не так давно я обвинял Кондратюка в том, что если бы его сыновья служили, то он бы, возможно, себя и вел во время войны иначе, в том числе и по отношению ко мне. Я узнал из достоверных источников, что его сын Сергей сейчас служит, что он стал добровольцем и пошел в армию. Я так же прошу прощения у Кондратюка за то, что я так сказал. Я этого не знал. Я знаю, что такое родительское сердце и как ты переживаешь за своего ребенка. Поэтому я желаю, чтобы сын ваш, Игорь, вернулся живым, целым, здоровым и счастливым. Чтобы он еще прожил долгую и счастливую жизнь. И я вообще хочу, чтобы все дети, все сыновья, все дочери нашей страны вернулись", - отметил Виталий.

Смотрите видео интервью Виталий Козловского:

Виталий Козловский / Инфографика: Главред

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Виталий Козловский - последние новости по теме

Напомним, как сообщал Главред, ранее Виталий Козловский признался, что стал отцом, и впервые рассказал на широкую публику про рождение сына Оскара. Незадолго до появления мальчика певец женился на его маме - своей давней возлюбленной Юлии Бакуменко.

Также Козловский рассказал, почему он, как украиноязычный артист, в прошлом соглашался исполнять песни на русском языке по совету музыкальных продюсеров.

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Кто такой Виталий Козловский? Виталий Витальевич Козловский - украинский певец, Заслуженный артист Украины (2009). Певец имеет более 50 наград и премий, включая "Песня года" (2005—2010), "Золотая шарманка" (2007—2010), "Шлягер года" (2007−2010), получил несколько наград "Секс-символ", "Человек года", "Золотой граммофон", "Хрустальный микрофон".

В июне 2023 года был мобилизован в состав Вооруженных сил Украины.

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